De buren vinden dat ik vluchtelingen moet opvangen omdat ik ruimte heb, maar dat wil ik niet

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van begin zestig, gescheiden en ik heb een drukke baan. De kinderen wonen zelfstandig, een van de redenen waardoor ik over veel woonruimte beschik.

In mijn buurt heeft iedereen het over hulp bieden aan Oekraïners. Ik heb nu al drie of vier keer moeten horen dat ik toch de bovenste etage leeg heb staan? En of ik nog van plan ben om daar een gezin te huisvesten?

Ik ben dat niet van plan. Ik heb geen tijd om mensen op te vangen en als ik ’s avonds thuiskom, wil ik rust, omdat ik moe ben. Maar het vervelendste van deze zogenaamd luchtige vragen vind ik de bemoeienis. Waarom menen de buren mij de maat te moeten nemen? Ik voel me zelfs verplicht me te verontschuldigen dat ik mijn huis niet openstel, maar wel veel geld voor de vluchtelingen heb overgemaakt.

Een lege etage

Beste Een lege etage,

U hoeft zich niet tegenover de buren te verantwoorden over uw keuzes! Wat zij met hun speldenprikjes en vrome aansporingen demonstreren is moralisme van de allergoedkoopste snit. De buren hebben niets te maken met wie u in uw huis toelaat. Laat ze zelf in hun eigen huis of tuin een gezin opnemen in plaats van u een schuldgevoel aan te praten omdat u er niet voor voelt.

Vluchtelingen worden niet geïnterneerd onder de plaatselijke bevolking, particuliere opvang is een gebaar van vrijwilligheid. Mensen moeten zich niet bemoeien met andermans medemenselijkheid. Het is zo makkelijk om tegen anderen te zeggen wat ze moeten doen. Het is de simpelste manier om zelf geen enkele inspanning te hoeven verrichten en toch aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Concrete hulp ­bieden is prachtig, maar het moet iemands eigen idee zijn.