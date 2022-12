De broer van mijn man zegt niet waarom hij twintig jaar geen contact met ons wilde

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik hebben sinds ruim twintig jaar geen contact meer met zijn enige broer. Hij wilde ons niet meer zien. We konden er niet achter komen waarom niet en wat we (eventueel) fout hadden gedaan. Er werd alleen gezegd: ‘Er is te veel gebeurd’. De broer is getrouwd met een vrouw van wie wij vermoeden dat vooral zij het contact niet meer wenste. De broer stond erg onder haar invloed. Zelfs tijdens de ziekte en het overlijden van zijn moeder, tien jaar geleden, heeft hij zich niet laten zien.

Mijn man heeft zich er uiteindelijk bij neergelegd en kan er nu best mee leven. Tot onze stomme verbazing kregen we onlangs van het stel een kaart in de bus, waarin stond: ‘Wat geweest is is geweest’ en: ‘Wij kunnen ons voorstellen het contact te herstellen, waarbij we het verleden laten rusten’. We staan hier wel voor open, maar we willen eerst een spijtbetuiging over hun opstelling van destijds en we willen nog steeds graag weten wat er aan de hand was. Om het nu alleen over koetjes en kalfjes te hebben gaat ons te ver. Eigenlijk passen we ervoor om hen te ontmoeten onder hun condities. Mijn man heeft niet eens zo veel behoefte meer om zijn broer te zien, hoewel hij voor diens huwelijk erg op hem gesteld was. Wat raadt u aan?

Niet over vroeger

Beste Niet over vroeger,

Dit voorstel voor verzoening is vervelend, omdat het stel u beiden nog steeds precies voorschrijft wat er wel of niet dient te gebeuren. Eerst wilden zij u twintig jaar lang niet zien en nu willen zij u min of meer weer in genade aannemen, maar alleen op hun voorwaarden. U stelt prijs op een spijtbetuiging en uitleg over waarom ze zich destijds zo hebben opgesteld. Ik raad u aan om de spijtbetuiging (excuses, sorry zeggen, algehele nederigheid) te laten zitten, want die zult u toch niet krijgen. Als uw broer/zwager oprecht spijt had, zou hij dat heus wel spontaan hebben vermeld. Hij doet dat niet, dus hij heeft geen spijt, en afgedwongen excuses hebben geen waarde.

Wel kunt u naar een verklaring informeren, omdat u al die tijd niet begrepen hebt wat er nu eigenlijk aan de hand is en wat u misdaan had. Uw vermoeden dat de vrouw van uw broer de kwade genius is achter de vervreemding lijkt plausibel. Hij zit gewoon onder de plak van zijn vrouw – dat komt wel vaker voor. Maar het zijn de twee broers die het samen zullen moeten oplossen.

Uw man kan in reactie op hun zogenaamde uitgestoken hand een kort bericht terugschrijven, waarin hij zegt dat hij de tegemoetkoming op prijs stelt en daar ook zeker voor openstaat, maar dat hij toch graag wil weten wat de oorzaak was van de jarenlange vervreemding, omdat hij het niet begrijpt en dezelfde fouten voor de toekomst wil vermijden. In hetzelfde schrijven kan uw man suggereren om die toelichting in een persoonlijk gesprek tussen zijn broer en hemzelf op neutraal terrein te laten plaatsvinden zonder echtgenotes erbij. Vervolgens is het afwachten waar de broer of het stel mee terugkomt.