De bescheiden Jordi Rebellón (1957-2021) was de ‘George Clooney’ van Spanje

Hospital Central. Welke Spanjaard heeft het nou niet gezien? De ellenlange gesprekken in ratelend Spaans in de operatiekamer, boven het lichaam van een patiënt onder narcose, de romances tussen verplegers die zich door de ziekenhuisgangen haasten, de familiedrama’s in de wachtkamers. En uiteraard was er 256 afleveringen lang die zwoele stem van dokter Rodolfo Vilches, immer in witte doktersjas met een stethoscoop over zijn schouders, gespeeld door Jordi Rebellón.

De Catalaanse acteur was voor het Spaanse televisiepubliek wat George Clooney was in ziekenhuisserie E.R.: een dokter met vriendelijke, maar indringende ogen en kort grijzend haar, met een uitstraling waardoor je hem meteen zou vertrouwen met een ingrijpende operatie. Rebellón leek qua uiterlijk sterk op zijn tegenhanger uit Hollywood. Niet geheel toevallig allicht, aangezien E.R. al jaren succesvol was toen de Spanjaarden aan hun ziekenhuisserie begonnen.

Hij nam ontslag en probeerde het te maken als acteur

Rebellón, geboren in 1957 in Barcelona, vond zichzelf ondanks zijn acteerambities op zijn dertigste in een vaste baan bij een bank. De dagelijkse sleur verveelde hem tot op het bot en uiteindelijk waagde hij alsnog die sprong waar hij al jaren van droomde: hij nam ontslag en probeerde het te maken als acteur. Na enkele kleine producties en een gastrol als burgemeester in de Spaanse Sesamstraat brak Rebellón ruim tien jaar na zijn ontslag door bij het grote publiek: als dokter Vilches in Hospital Central, de hitserie die vanaf 2000 tot eind 2012 werd uitgezonden op commerciële zender Telecinco.

Na Hospital Central speelde Rebellón in theaterproducties en andere televisieseries, maar voor de meeste Spanjaarden zou hij altijd dokter Vilches blijven. Het stoorde hem schijnbaar niet. “Ik geloof dat hij mij net zo veel heeft gegeven, als ik hem”, zei Rebellón eens liefkozend over zijn personage. Alsof hij wist wat hem te gebeuren stond, plaatste hij deze maand een foto op Instagram samen met de cast van de serie – het bleek zijn laatste bericht naar de buitenwereld, enkele dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd onverwachts door een stolsel in de hersenen.

Rebellón droeg een tegenstrijdigheid in zich die meer grote acteurs kenmerkt: hoewel hij zichtbaar was op het witte scherm, bleek hij in het dagelijks leven een bescheiden en teruggetrokken man. Zijn privéleven hield hij grotendeels verborgen. In zijn laatste jaren woonde hij in het plaatsje Aguilas langs de kust, een plek waar hij als achtjarige bij familieleden herstelde na een ernstig thuisongeluk met kokend water. Bij veel interviews zie je achter een ontspannen Rebellón in T-shirt het uitgestrekte strand van zand en rotspartijen waaruit dat deel van de Spaanse kust bestaat.

‘Wat we meenemen wanneer we sterven, zullen niet de auto’s of het geld zijn’

Desalniettemin bleek Rebellón voor de Spaanse belastingdienst niet verborgen: in 2019 kwam een achterstallige aanslag voor jaren van onterechte declaraties, die met fikse boetes opliep tot ruim 1,3 miljoen euro. Het was een schok die hem volgens vrienden niet meer zou loslaten. Economisch bleek voor hem te gelden wat hij over het leven als acteur zei: “Een enorm vluchtig beroep waar je vandaag aan de top staat en morgen diep valt.”

Ook al heeft Rebellón een generatie Spaanse vrouwen doen zwijmelen, is hij nooit een echt langdurige relatie aangegaan of vader geworden. Paparazzi slaagden er soms in hem met een vriendin te fotograferen. Maar in interviews verzuchtte hij dat een vaste relatie voor een acteur onmogelijk is – je bent immers altijd onderweg.

Wandelen met zijn labrador Bruce langs de Spaanse kust – voordat die vorig jaar overleed – luisteren naar het geluid van de golven waar hij al liefkozend over sprak toen hij nog in het rumoerige Madrid woonde, vechten voor een snelle treinverbinding vanuit de hoofdstad naar zijn afgelegen kustprovincie; daaruit bestonden Rebellóns laatste levensjaren. Maar die individuele en afgezonderde levensstijl betekende niet dat de acteur niet van mensen hield.

Of, zoals hij het zelf in een interview met de Spaanse glossy Divinity zei: “Wat we meenemen wanneer we sterven, zullen niet de auto’s of het geld zijn, maar de relaties die we hebben aangeknoopt met andere mensen.”

Jordi Rebellón werd op 15 februari 1957 geboren in Barcelona en overleed op 8 september 2021 in Madrid.

