De aandacht voor de dood neemt toe, en dat werd ook weleens tijd

Onderzoeker Eric Venbrux: We moeten rond dood en sterven veel meer naar verbinding zoeken

Volgens onderzoeker Eric Venbrux zijn we steeds meer op onszelf aangewezen rond de dood. ‘De kerken zouden ons kunnen helpen met de dood in het reine te komen.’

Eigenlijk heeft hij vooral lovende woorden voor de Sire-campagne om de dood meer bespreekbaar te maken. Maar, zegt Eric Venbrux, hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit, er wordt juist al ontzettend veel over de dood en sterven gesproken. “Je hoeft de televisie maar aan te zetten en het gaat erover. Het is bijna een obsessie geworden. Alleen merk je dat we opnieuw in het reine moeten komen met de dood, want we hebben er geen pasklare vormen meer voor. Het is nu veel meer aan onszelf.”

Venbrux is van oorsprong antropoloog en onderzocht onder meer hoe wij Nederlanders met sterven omgaan en hoe we rouwen. De kerken hadden in ons land lang een soort van monopolie op de dood. Ze bepaalden hoe we afscheid van elkaar namen en waar we na ons overlijden naartoe gingen: hemel of hel. “Maar de kerken hebben enorm aan betekenis verloren en mensen worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Vroeger lag het draaiboek rond je levenseinde klaar. Nu mag je zelf antwoord geven op de vragen als: ‘Hoe wil je dat het straks gaat en ‘Denk je dat er iets is na de dood?’”

Angst voor het sterven

Volgens Venbrux heeft er een medicalisering plaatsgevonden van het sterven. De pastoor en de dominee hebben plaatsgemaakt voor de dokter. “Er is het idee dat je vooral gezond oud moet worden. De angst voor de hel is vervangen door de angst voor het sterven en dan met name de aftakeling.”

Ook al zijn de kerken minder aanwezig, toch zouden ze naar de mening van Venbrux ook de moderne Nederlanders kunnen helpen zich met de dood te verzoenen. “Gek genoeg zwijgen de kerken steeds meer over een hiernamaals. Ik zou zeggen: praat er juist meer over. En denk aan de lange doorleefde tradities van rituelen die houvast bieden. Jullie hebben iets unieks in de aanbieding.”

Dodenmis

De kerken kunnen dus veel doen, zegt de antropoloog. “Dan gaat het heel eenvoudig om het bieden van troost. Daar zijn ze al eeuwen specialist in. Dat kan in een pastoraal gesprek zitten, maar ook in een kerkelijke uitvaart. Neem nou de katholieke dodenmis. Die biedt troost, maar markeert ook een overgang. De dood wordt benoemd en tegelijk wordt het verdriet van de nabestaanden ingebed in de geloofsgemeenschap. We moeten rond dood en sterven veel meer naar verbinding zoeken, ook als je niet kerkelijk bent. Als we collectieve vormen hebben waartoe we ons kunnen verhouden, is het gemakkelijker om met de grote vragen van het leven om te gaan.”

Zelf heeft hij met zijn dierbaren gesproken over hoe het moet gaan als zijn einde nadert en wanneer dat einde daadwerkelijk daar is. Venbrux wil gecremeerd worden. “Ik heb onderzoek gedaan naar doodsrituelen van Australische Aborigines. Ze maken bijvoorbeeld prachtige grafsculpturen die heel troostrijk zijn. En rond het afscheid wordt heel veel gedanst. Dat mag bij mijn uitvaart ook.”

Stijn Fens