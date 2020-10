Dat zijn vader niet monogaam was, was voor David een enorme eyeopener: ‘Ik lijk op mijn vader’

‘Mijn vader was een mooie, charmante man. Hij was dé grote liefde van mijn moeder. Of dat andersom ook zo was weet ik eigenlijk niet. Hij heeft absoluut veel van haar gehouden, ze waren echt maatjes, maar mijn vader wilde méér, ook op het seksuele vlak. Hij ging vaak vreemd.

En hij dronk. Er waren spanningen. Ik weet nog, ik was een jaar of zes, dat ik ’s avonds wakker werd en mijn moeder tegen mijn zus hoorde zeggen: ‘Hij heeft me geslagen’. Ze is die nacht bij haar gaan liggen, in het kamertje naast mij. Ergens heb ik toen gevoeld: dit komt niet meer goed. Anderhalf jaar later zijn mijn ouders gescheiden.

Ik ben een echte moederszoon. Dat was ik ook al voor de scheiding. Ik gaf mijn moeder vaak complimentjes, want dat deed mijn vader niet. Dan zei ik: ‘Mam, wat heb je lekker gekookt’, ook al had ik het eten dan nog niet eens geproefd. Ik wilde haar graag een goed gevoel geven.

Na de scheiding was ze er zo slecht aan toe dat ze aan de pillen moest. Verder weet ik bijna niets meer van die tijd. Ik herinner me wel hoe ellendig ik me voelde. En dat mijn moeder zei: ‘Jij bent nu de man in huis’. Ik deed er alles aan om haar overeind te houden. Ik hielp mee, ik deed klusjes. Toen maakte het me trots, nu denk ik: dat kun je niet vragen van een kind.

Het contact met mijn vader was ondertussen minimaal en mijn moeder droeg onbewust uit: hij is de dader, wij zijn het slachtoffer. Toen hij zich aansloot bij de Bhagwan kwam hij definitief buitenspel te staan.

Op mijn elfde verbrak hij het contact en vertrok hij naar India, waarop ik besloot: dan ben je mijn vader niet meer. Ik heb hem vijftien jaar niet gezien.”

Vooral liefdevol

“Een moederszoon is met zijn hart bij zijn moeder. Dat doet iets met je seksualiteit. Ik was heel liefdevol en zorgzaam voor mijn eerste vriendinnetjes, maar ik vond het lastig om seksueel echt een verbinding met ze aan te gaan. En ik wilde al helemaal niet op mijn vader gaan lijken.

Toen ik 25 was, liep ik volledig vast. Wie ben ik nou eigenlijk, vroeg ik me af. Op een avond ging ik in een dronken bui ergens aan hangen, ik viel en klapte tegen de grond. Het gevolg: een hersenschudding, een gebroken pols en blijvende gehoorbeschadiging. Het heeft me wakker geschud. Daarna wist ik: ik moet naar mijn vader.

Mijn vader woonde inmiddels weer in Nederland en was een spiritueel centrum begonnen. Uitgerekend daar, op die plek, kwam ik Inge tegen, mijn vrouw. Zij dacht meteen: dit is ’m, dit wordt mijn man. Dat zag ze helemaal juist, maar ik was daar op dat moment niet mee bezig. Ik was mijn vader aan het ontdekken.

Het duurde jaren voordat hij en ik echt een band hadden. Ik heb daar veel energie in gestoken. Na vijf jaar zei hij onverwacht: ‘Je bent echt mijn zoon, want met jou heb ik gesprekken die ik met niemand anders heb. Dank dat je mij mijn zoon hebt gegeven.’

Tijdens een van onze gesprekken zei hij ook: ‘Ik ben gewoon­­ niet monogaam. Ik heb het echt geprobeerd, maar ik kan het niet. Ik wil het niet.’

Dat was voor mij een enorme eyeopener. Ik had direct het gevoel­­: dit past mij, misschien lijk ik hierin wel op mijn vader, ik wil het onderzoeken. Inge kon meegaan in mijn keuze, daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Ik dacht ook: ik ga het anders­­ doen dan jij het doet pa, want jij maakte brokken die ik hopelijk niet hoef te maken.

Polyamorie betekent voor mij dat je met je hart bij meerdere personen kunt zijn, in openheid en verbinding met je partners. Dat zijn er in mijn geval nooit meer dan twee tegelijkertijd geweest. Toen Inge en ik kinderen kregen, hebben we besloten: laten we kijken hoe dit loopt, laten we dit samen ontdekken. Onlangs zei ze nog: ‘Het is geen makkelijk pad, maar wel een raak pad, vol persoon­lijke en spirituele ontwikkeling’.”

Eén keer per week

“Ik heb op dit moment naast mijn relatie met Inge ook al twee jaar lang een relatie met een andere vrouw. We zien elkaar ongeveer één keer per week, we hebben het heel goed samen. Maar Inge en mijn gezin staan uiteindelijk altijd op de eerste plaats. De kinderen weten van haar bestaan.

Mijn vader is elf jaar geleden gestorven. Een aantal jaren voor zijn dood zijn mijn ouders, zus en ik één keer met z’n vieren bij elkaar geweest. Op uitnodiging van mijn vader bezochten we een astroloog. Aan de hand van de sterren werd uitgelegd waarom wij als gezin bedoeld waren om bij elkaar te zijn en waarom ons gezin uit elkaar moest vallen. Dat was bijzonder. Het was helend, zingevend. Het gaf vooral mijn moeder rust. De pijn, het verdriet: alles­­ viel op z’n plek.”

De namen in deze tekst zijn om privacyredenen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

