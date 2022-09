Dat ik niet mag vragen om stilte tijdens de vergadering, dat is toch de wereld op z’n kop?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als vertegenwoordiger van de cliëntenraad was ik uitgenodigd voor een teamvergadering van de zorginstelling. Het was uitdrukkelijk de bedoeling dat ik meedeed met de discussie.

De vergadering met zo’n twintig mensen was vrij rumoerig. Met name twee dames waren druk met elkaar aan het kletsen. Dat stoorde mij, omdat ik daardoor de lopende discussie slecht kon volgen. Dat heb ik gemeld en gevraagd of mensen stil konden zijn als anderen aan het woord waren.

Blijkbaar is er geklaagd, want de dag daarna werd ik door een bestuurder van de instelling aangesproken. Ik had me volgens haar niet als gast gedragen. Ik had er begrip voor moeten hebben dat collega’s, die door grote werkdruk elkaar nauwelijks spreken, dergelijke gelegenheden gebruiken om elkaar bij te praten, ook een-op-een.

Volgens mij is een slechte vergaderdiscipline juist onbehoorlijk tegenover gasten.

Op het matje

Beste Op het matje,

Het is zeker niet gebruikelijk om tijdens een vergadering onderonsjes te houden. Dat is erg afleidend voor de andere aanwezigen en bovendien lijdt de verstaanbaarheid van de officiële vergadering daaronder.

Als iedereen kan praten met wie hij/zij wil over onderwerpen die niet op de agenda staan, kan er beter een koffiebijeenkomst of een borrel worden gehouden. Dan is duidelijk dat het niet de bedoeling is om zaken van algemeen belang te bespreken en zo nodig beslissingen te nemen, maar om voor de vuist weg te kletsen over wat er in je opkomt.

Vergaderdiscipline vereist dat deelnemers (gast of niet-gast maakt niet uit) de aandacht erbij houden en de beleefdheid opbrengen om hun mond te houden als iemand anders aan het woord is. Er hoort een voorzitter te zijn om de vergadering in goede banen te leiden.