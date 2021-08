Comedian Nina de la Parra (34): Ik ben geen fakkeldrager van de moraal, ik weet hoe laf ik zelf ben

Nina de la Parra (34) is comedian, schrijver en performer. Met haar show Gods Wegen is ze genomineerd voor de Neerlands Hoop prijs.

“Mijn voorstellingen gaan over wie ik ben, ze zijn een doorlopende zoektocht naar mijn identiteit, maar ook naar vrijheid. Kolonialisme en feminisme vormen de rode draad.

Als vrouw moet je wel aan ongelooflijk veel standaarden voldoen. Ik wil mezelf bevrijden van mijn verlangen een perfecte vrouw te zijn. Dat vind ik ook zo goed aan iemand als Celeste Barber, zij laat de dubbele standaarden die er zijn – en waar de een wel aan voldoet en de ander niet – heel mooi zien.

Alleen wil ik als comedian niet de moraalfakkel dragen, want ik weet hoe tegenstrijdig en laf ik zelf ben. Ik ben in mijn shows heel open over dat ik met heel veel mannen naar bed ga, over lichaamsontharing en de vrouwelijke geslachtsdelen. Tegelijkertijd val ik continu op de verkeerde mannen en verval ik soms in het rare verlangen dat een man mij komt redden.

Die verwarring en ambivalentie zie ik ook bij mannen; die weten post-MeToo ook niet meer hoe ze zich moeten gedragen.

De vrouwelijke comedians die ik heel tof vind, zijn echt zichzelf. Ze durven de lelijkheid in zichzelf te laten zien. Amy Schumer is zo iemand die mij heeft beïnvloed, net als Liza Treyger, die het heel veel over seks heeft. Of Natalie Palamides met haar Nate – a one man show (op Netflix te zien, red.).

Met mijn speciale toon kan ik vertellen waar ik onzeker over ben

Ik denk dat het een probleem is van deze tijd dat mensen het moeilijk vinden om zich echt kwetsbaar te tonen. Het wordt nog moeilijker als je een vrouw bent, of zwart of een non-binair persoon. Je wordt dan veel meer bekeken van: ik heb een vrouwelijke comedian gezien en die vond ik niet grappig, dus zijn alle vrouwen niet grappig. Dat soort redeneringen.

Ik ben geen lachnummer, maar ik kan door zaken om te draaien of bizar uit te vergroten met zelfspot en ironie wel laten zien hoe pijnlijk of bizar iets is. Met die humor kan ik zichtbaar maken waar ik verder niet over zou kunnen praten.

Het is een speciale toon die ik daarvoor gebruik. Met die toon kan ik vertellen waar ik verdrietig en onzeker over ben: zoals dat ik 34 jaar ben, geen relatie heb en geen kind. De lach is een manier om bij het buikgevoel van mensen te komen. Dat je ze hoort lachen ‘haha’ en daarna bijna hoort schrikken ‘oh shit’.”

Op 16 augustus staat Nina de la Parra met haar show Gods Wegen in Paradiso in Amsterdam. Voor de rest van de speellijst kijk op ninadelaparra.com.