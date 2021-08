Comedian Lise Ostermann (29): Jongens willen de grappigste zijn, meisjes de mooiste

Lisa Ostermann (29) won in februari 2020 het Leids Cabaret festival, ze is door de Volkskrant uitgeroepen tot comedy talent van dit jaar.

“Op mijn Instagram-account post ik wel eens een foto van mezelf voor een mooi gedekte tafel: opgemaakt, met een jurk aan, klaar voor het diner. Op de foto erna zie je mij the day after met bril, onderkin en met een badjas aan. Dat vind ik grappig, maar ergens is het wel ijdel dat ik die eerste foto ervoor plaats. Precies dat vind ik zo goed aan comedian Celeste Barber: zij durft in al haar posts lelijk te zijn zonder dat ze die perfectie ook nog wil tonen.

Dat ik dit niet doe, heeft met ijdelheid te maken, met stiekem toch mooi gevonden willen worden. Volgens een onderzoek dat ik in mijn nieuwe show Met z’n allen aanhaal, zijn er minder vrouwelijke cabaretiers dan mannelijke, omdat mannen geleerd hebben om mensen te verleiden met humor. Zij zijn al van jongs af aan bezig met de grappigste willen zijn, terwijl meisjes – nog altijd – veel meer opgroeien met het idee dat ze elegant, netjes en mooi moeten zijn. Die focus op ijdelheid staat behoorlijk haaks op de schaamteloze eerlijkheid die bij humor zo’n grote rol speelt.

Voor mij was vrouw-zijn lang geen onderwerp in mijn grappen. Nadat ik het Leids Cabaret Festival had gewonnen, kwam ik bij Jinek. Daar vroeg de gastheer toen hij mij met mijn beker zag: “Heb je iets gewonnen?”

“Ja, het Leids Cabaret Festival”, zei ik.

“O, van de vrouwen?”, vroeg hij.

In het dagelijks leven draag ik trouwens wel hakken

Ik kreeg in interviews zoveel vragen over hoe ik dacht over vrouwen en komedie dat ik er wel over na móest denken. Er bestaan veel vooroordelen over vrouwelijke comedians. Soms kom ik een neerbuigende idioot tegen die zegt: ik vind vrouwen nooit grappig, maar wat jij doet valt wel mee.

Toch ben ik, denk ik, zelf de idioot van wie ik het meeste last heb gehad. Mijn vriendinnen en ik waren op de middelbare school niet bezig met grappig zijn. We wilden vooral niet gênant overkomen. Ik verstopte me achter geföhnd haar. Achteraf vind ik het wel jammer dat ik daar zoveel uren in heb gestoken.

Sinds ik comedy doe, sta ik met mijn haar in een staart en op gympen op het toneel. Ik heb het idee dat ik grappiger ben als ik eruitzie alsof ik je ga helpen verhuizen, dan wanneer ik mij aankleed alsof ik naar een cocktailparty ga.

In het dagelijks leven draag ik trouwens wel nog hakken en zie ik er niet zo casual uit als op het toneel. Best tegenstrijdig allemaal. In mijn nieuwe show wil ik dit gegeven verder onderzoeken, want waarom zou je niet een comedian kunnen zijn op hakken? Als je daar dan weer grappen over maakt, kan het misschien best. Ik ben er nog niet over uit.”

