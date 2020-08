challengeaccepted: miljoenen foto’s op Insta, maar waarom?

De teller staat al op meer dan 6,5 miljoen berichten. Of beter gezegd: voornamelijk zwart-witfoto’s, met daarbij telkens dezelfde hashtag, #challengeaccepted. De miljoenen foto’s worden gedeeld door vrouwen via Instagram. De rage is overgeslagen naar andere sociale media zoals Twitter en Facebook.

Maar waarom worden de foto’s gedeeld? Vaak staat er ook #womensupportwomen bij het bericht geschreven. In Nederland is ‘Powervrouwen op FB’ populair. Soms staat er: ‘even tijd voor iets anders dan het coronavirus.’ Of: ‘het is goed dat vrouwen elkaar steunen.’

Aanduidingen zijn bewegingen geworden

Talloze media van over de hele wereld vroegen het zich al af: waar komt deze actie vandaan? Sommige hashtags hebben de wereld voor altijd veranderd, zoals recent #BlackLivesMatters of waarschijnlijk de bekendste: #MeToo. Deze aanduidingen zijn bewegingen geworden, rond het racismedebat of tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Maar is #challengeaccepted een beweging? Misschien wel, want, hoewel onbevestigd, het verhaal gaat dat #challengeaccepted opveerde vanuit Turkije, waar vrouwen aandacht vroegen voor de mishandeling en moord van andere vrouwen. De oproep een foto te delen zou zijn gedaan na de moord op de 27-jarige studente Pinar Gültekin, vorige maand.

Wat hebben ‘Powervrouwen op FB’ of het coronavirus te maken met die moord? Waarschijnlijk niet veel. “Instagrammers nemen het gewoon van elkaar over”, zei socialmediadeskundige Cato Duyvis tegen EditieNL. Zo gaat dat vaker op sociale media, erkennen anderen. Maakt dat uit? Nee, vindt Insta-expert Kirsten Jassies. Tegen de NOS: “Elk beetje aandacht is gewonnen”.