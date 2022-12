Buurtgenoten aan wie ik weleens groente uit eigen tuin geef, vragen telkens om meer

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik geef wel eens groente uit eigen tuin weg aan vrienden en mensen in de buurt. Mijn eigen kinderen en kleinkinderen wonen ver weg. Afgelopen zomer, toen het zo warm was, had ik moeite gedaan om wilde bramen te plukken en saus te maken, in totaal drie liter. Ik gaf een gezin bij mij in de straat een fles met een halve liter hiervan. Zelf hebben ze ook bramen in de tuin. De moeder zei een week later: ‘Het was heerlijk, we houden ons aanbevolen voor meer!’

Laatst mocht ik een emmer walnoten rapen bij een buurtgenoot met een overvloedige oogst. Te veel voor mij en ik gaf dit gezin ook een zak. Een paar dagen later een appje: ‘Heb je er nog meer? Ze zijn zo lekker en we hebben ze al op’. Wat moet ik doen met deze vragen om meer? Ik heb nog wel andere mensen voor wie ik graag wat meeneem.

Vragen om meer

Beste Vragen om meer,

Nee, de mensen die u iets geeft uit de goedheid van uw hart, mogen niet vragen om meer. Dat maakt een brutale en hebberige indruk en bovendien brengen ze u daarmee in verlegenheid. Waarschijnlijk bedoelen ze het niet zo bot en is het een onhandige manier om te zeggen dat ze uw zelfgemaakte gerecht en de noten heel erg lekker vonden. Evengoed hoeft u natuurlijk niet in te gaan op verzoeken om meer. U zegt dan: ‘Ik heb nog andere mensen, kinderen en kleinkinderen, aan wie ik wat wil geven, dus helaas...’ Als het gaat om producten die ze zelf zouden kunnen maken, bijvoorbeeld van de bramen in hun eigen tuin ’s zomers, zou u kunnen aanbieden om ze uw recept voor bramensaus of –jam te geven. Dan bent u hen ter wille met een variant op ‘Geef ze geen vis, maar een hengel’.