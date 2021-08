Boris Dittrich: ‘Toen ik uit de kast kwam vroeg mijn moeder: wat hebben we fout gedaan?’

Schrijver Erik Jan Harmens reist deze zomer met bekende Nederlanders en Belgen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. Wat is er nog over van het verleden? Vandaag: terug naar Utrecht met schrijver en politicus Boris Dittrich.

Een kwartier te vroeg sta ik bij de halte waar we hebben afgesproken, maar de bus waar Boris Dittrich uitstapt komt ook eerder dan verwacht, dus ik hoef niet te wachten. Zijn vinger wijst richting het voormalig ouderlijk huis, helemaal aan het eind van de Lessinglaan in de wijk Oog in Al in Utrecht.

Beter gezegd staat het aan het begin, want hij vertelt hoe hij als kind trots verkondigde dat hun huis ‘de éérste flat voorbij de Spinozabrug’ was. De weg ernaartoe klinkt hoe dan ook als een flinke wandeling, maar na nog geen vijf minuten zijn we er al. Vroeger was alles groter.

Ik twijfelde, net als de apostel Thomas

De Lessinglaan is vernoemd naar Gotthold Ephraim Lessing, de Duitse schrijver en dichter uit de achttiende eeuw. Een representant van de Verlichting die schreef over hoe de tegenstellingen tussen godsdiensten kunnen worden overbrugd door het menselijke dat ons verenigt. Dat is een kolfje naar de hand van Dittrich. Vlakbij de bushalte stond zijn katholieke basisschool. Op een dag vertelde de pastoor daar afkeurend over de apostel Thomas die twijfelde over wat anderen klakkeloos aannamen. “Maar zijn motto: eerst zien, dan geloven, sprak mij juist aan. Ik dacht: zo ben ik óók!”

Boris Dittrich (1955) is senator voor D66. Van 1994-2006 was hij Tweede Kamerlid, daarna werkte hij bij Human Rights Watch in New York. Eerder was hij advocaat en rechter in Alkmaar. Hij schreef acht boeken, waaronder W.O.L.F. en Halszaak. Zijn laatste, Terug naar Tarvod staat op 3 in de top 100 van beste boeken met een regenboogthema.

Er kwam meer twijfel, over of Jezus wel echt de zoon van God was en over de heilige drie-eenheid. Tijdens het avondeten vertelde Dittrich zijn vader en moeder dat hij niet meer naar de kerk wilde. Hij had goede argumenten waarmee hij zijn ouders overtuigde. Toen hij later in Zeist naar het Montessori Lyceum ging, verdween God helemaal naar de achtergrond. “Ik heb wel altijd interesse gehouden voor religieuze verhalen, maar die kunnen net zo goed uit de islam komen of uit het jodendom. Geloven doe ik niet meer, ik ben humanist.”

De naam van de kerk die we passeren is voor mij een tongbreker, voor hem niet: de Pniëlkerk. Nu eigendom van de Chinees Christelijke Gemeente, toen een thuis voor gereformeerden. “Ik was een keer te laat voor het avondeten en liep hier, terwijl ik een goede smoes voor thuis aan het bedenken was. Ik kwam met het verhaal dat er een ongeluk gebeurd was en dat ik had staan kijken. Even later hoorden we allemaal sirenes, bleek er precies voor de Pniëlkerk werkelijk een ongeluk gebeurd te zijn. Er was zelfs iemand bij overleden. Toen kon ik niet meer vertellen dat mijn verhaal verzonnen was.”

Beeld Els Zweerink

De flat waar hij opgroeide, blijkt een slechts drie verdiepingen hoog, uit geel baksteen opgetrokken gebouw te zijn. In het portiek beneden ontbreekt naast de bel het bordje met de familienaam: Dittrich. “Een paar keer hebben er mensen aangebeld die dachten dat we familie waren van Marlène Dietrich. Dat was niet zo, haar naam spel je ook anders, maar als kind speelden we het spelletje gewoon mee: zeker, dat is onze oma, wilt u haar spreken?”

Er is nog iets met dat balkon

We bewonderen de ligusterhaag, erlangs loopt een pad naar de achterkant. De struik en ook het balkon er schuin boven spelen een belangrijke rol in Dittrichs thriller Halszaak (2017), waar ik omwille van spoilers verder niets over zal zeggen. Behalve dat hij in navolging van zijn vader ook hoogtevrees ontwikkelde, wat hem er niet van weerhield om na zijn periode in de Tweede Kamer op de 35ste etage van het Empire State Building in New York te gaan werken, bij het Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender-programma van Human Rights Watch.

Over de auteur Erik Jan Harmens (1970) is schrijver en dichter. Voor Trouw schreef hij eerder columns over ­prikkels vanwege zijn autisme en de interviewreeks Onverdoofd.

Er is nog iets met dat balkon, blijkt nadat Dittrich wijst op een rododendron: “Daar hebben we onze hond Sonny begraven. Een vuilnisbakje, kortharig, zwart met bruin en wat witte plekjes. Een heel leuk beest, maar wel eigenwijs, hij liep altijd weg. Op een dag werd er bij ons aangebeld: er is een hond aangereden, misschien die van jullie. Even daarvoor hadden we vanaf het balkon staan roepen: Sonny! Sonny! Waarschijnlijk heeft hij ons gehoord en dacht hij: laat ik maar weer eens op huis aan gaan. Ik herinner me hoe we terugliepen als in een processie: mijn ouders met de hond, mijn zus en ik er achteraan. In mijn herinnering was het in de hele buurt doodstil toen dit gebeurde.”

Nog een herinnering die te maken heeft met daarboven: hoe hij als kind ging plassen en zijn vader midden in de nacht rokend voor het raam zag zitten. “Ik vroeg waar hij aan dacht en hij antwoordde: ‘aan vroeger’. Of misschien zei hij: ‘aan niets, jongen’. Dat kan ook.

Beeld Els Zweerink

Mijn vader was een binnenvetter, echt een Tsjech, dat zit in de volksaard. De Nederlandse cultuur met mensen op televisie die heel openhartig zijn en alles vertellen, dat vond hij soms banaal. Waarom moeten wij dat allemaal weten, zei hij dan.”

Mijn vader vluchtte, maar zei niets tegen zijn moeder

Zdenĕk Radslav Dittrich vluchtte in 1948 voor de communisten uit Tsjecho-Slowakije naar Nederland en werd professor Oost-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. “Hij was enig kind en zijn moeder, mijn oma dus, was nogal bezitterig. Hij was bang dat als hij haar zou inlichten over zijn vluchtplannen, dat zij er iets over zou zeggen waardoor hij opgepakt zou worden. Daarom zei hij niets, pas maanden later hoorde ze via het Rode Kruis dat hij nog leefde. Toen kwam er weer contact, we stuurden brieven die grotendeels werden zwartgelakt door de censuur. Ze kreeg in eerste instantie geen toestemming om ons een week te bezoeken.

“Als kind vond ik dat gemeen. Dit is wat machthebbers kunnen doen, dacht ik, en dat heeft me zeker gevormd. Ik wilde iets doen met rechtvaardigheid, dáár zijn waar de beslissingen worden genomen. Daarom ben ik rechten gaan studeren en later in de politiek terechtgekomen.”

Jaren erna, toen Dittrich al in de Tweede Kamer zat, ging hij met zijn vader terug naar diens geboorteplaats Bratislava, nu de hoofdstad van Slowakije. “We hebben er door de straten van zijn jeugd rondgewandeld, zoals jij en ik nu door de Lessinglaan lopen. Hij was al in de tachtig, er kwamen verhalen los, hij opende zich. Ineens pakte hij zijn portefeuille en daar kwam een fotootje van zijn vader uit, dat had hij altijd bij zich gedragen. Die was aan de tbc overleden toen hij vier, vijf jaar oud was, waarna zijn moeder hertrouwd was met een man die mijn vader nooit heeft geaccepteerd. Toen we daar rondliepen, vertelde hij dat hij spijt had dat hij zijn stiefvader nooit een kans had gegeven.”

Boris Dittrich: ‘Ik begreep de teleurstelling van mijn ouders wel, na de coming out van mijn zus hoopten ze dat ik voor kleinkinderen zou zorgen’. Beeld Els Zweerink

Toen Dittrichs zus op latere leeftijd vertelde dat ze lesbisch was, trad hij op als bemiddelaar om de boel bij elkaar te houden. Een paar jaar later kwam hij zelf uit de kast. “Mijn moeder vroeg: wat hebben we fout gedaan? Mijn vader stuurde me weg. Dat kwam niet als een verrassing, maar ik voelde me sterk en had besloten: ik ga voor mezelf leven en heb geen goedkeuring nodig van anderen. Ik was heel erg verliefd op mijn vriend, met wie ik later zou trouwen.

“Ik begreep de teleurstelling van mijn ouders wel, na de coming out van mijn zus hoopten ze dat ik voor kleinkinderen zou zorgen. Ik kreeg eerst een relatie met een vrouw, daar heb ik ze mee op het verkeerde been gezet en mezelf en haar overigens ook. Ik had wel boos kunnen worden vanwege hun reactie, maar daar zou ik niets mee zijn opgeschoten. Daarom schoof ik mijn eigen gevoelens opzij en heb ik ze als het ware als een hulpverlener begeleid.

Beeld Els Zweerink

“Veertig jaar later denk ik wel: een kind moet geaccepteerd worden zoals hij is en wil zijn, maar zo ging het toen niet. Al vrij snel is ons contact hersteld, ze hebben het geaccepteerd. Net voor haar dood zei mijn moeder dat ze mijn man als haar tweede zoon beschouwde. Zowel mijn vader als mijn moeder hebben lang geleefd, mijn moeder werd 95, mijn vader 92: het heeft allemaal kunnen helen. De latere, mooie herinnering is voor de oude, pijnlijke herinnering geschoven en nu sta ik hier met een goed gevoel. Ik heb een fijne jeugd gehad.”

Mijn zus versnelde, maar keek niet uit

Even voorbij de ligusterhaag, langs het pad naar de achterkant van de flat, strooide Dittrich met zijn zus en beider partners twee jaar geleden iets van de as van hun ouders uit. Zo zijn ze een beetje in de buurt bij Sonny, de hond. En er was een kat, die ook niet meer leeft: die heette Cher.

Beeld Els Zweerink

Dittrich denkt ineens aan 4 mei 1962, of misschien was het 1963. “Ik was acht of negen, mijn zus en ik waren bij de dodenherdenking tegenover de school geweest. We fietsen naar huis, deden een wedstrijdje wie er als eerste zou zijn. Mijn zus versnelde, maar keek niet uit en werd hier aan het begin van de Lessinglaan door een auto geschept. Ze vloog zo over de motorkap, tien meter door de lucht en kwam daar met haar hoofd tegen de brugleuning terecht.

“Mensen kwamen uit hun huizen gelopen, mijn vader werd gebeld, dat hij naar het ziekenhuis moest komen. Ze had gelukkig alleen een lichte hersenschudding. “Sinds die dag herdenk ik op 4 mei niet alleen de doden, maar ben ik ook elk jaar weer blij dat mijn zus nog leeft.”