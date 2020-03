Bij onze voordeur is een heus coronacafé ontstaan

Sofie Govaert uit Breda zit met haar gezin in thuisisolatie nadat alle vier gezinsleden zijn getroffen door corona. Ze beschrijft voor Trouw wat ze meemaakt.

Mijn vriendin wil nog een kopje thee. “Is jouw buurvrouw thuis? Dan vraag ik aan haar even nog wat heet water.” Onder de overkapping voor de voordeur ontstaat een coronacafé. Zij zit buiten op een stoel met haar dikke jas aan en haar eigen thermosbeker thee, ik zit in onze hal met de deur open met mijn eigen theepotje en zo kletsen we bij. De buren komen er ook bij staan en de buurman merkt op tegen mijn man: “Zo, buurman, de carnavalsgriep heb ik ook weleens te pakken gehad, maar jij maakt het wel erg bont in je eerste jaar carnaval!”

Wij zijn een half jaar geleden hier komen wonen en inderdaad, deze eerste carnaval zullen we niet snel vergeten. Deze buurman hebben we overigens hoog zitten want hij brengt met gevaar voor eigen leven onze vuilniszak naar de container. Dat mogen we zelf niet doen, we knopen hem wel voor de zekerheid met handschoenen dicht.

De dag erna heb ik weer koorts

Het oud-papier komt de plaatselijke scouting vandaag speciaal ophalen. Dat hebben we uit voorzorg drie dagen geleden klaargezet in de garage. Zij hebben telefonisch hun ­officiële hulp aangeboden, ik ben ontroerd door het gebaar.

En zo blijft de hulp komen. De bakker neemt telefonisch mijn bestelling aan en schrijft de rekening zolang in het blauwe boek. Hij bezorgt tijdelijk bij alle coronapatiënten en vraagt of we rond 16 uur thuis zijn. Dat lijkt me wel ja.

De juf van onze jongste kwam gisteren haar schoolwerk langsbrengen. Ze legt niet alleen het werk in het kratje maar ook een stapel tekeningen en aan het einde van de dag komt de hele klas even voor het raam zwaaien. Althans, de kinderen die naar school mogen, want iedereen die hoest, blijft thuis. Onze jongste zwaait vanuit haar slaapkamerraam vrolijk terug. Het coronacafé is de avond erna gesloten. Misschien door het zitten in de koude hal, misschien is het toeval, de dag erna heb ik weer koorts en lig ik de hele dag in bed. We zullen op internet een straalkacheltje bestellen.