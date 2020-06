Bezoek neemt iets mee voor bij de koffie, leuk of een belediging?

Beste Beatrijs,

Als ik mensen heb gevraagd om koffie te komen drinken, gebeurt het steeds vaker dat ze iets lekkers meebrengen. Op zich een leuk gebaar, maar meestal heb ik zelf ook moeite gedaan, bijvoorbeeld door een taart te bakken of een lekkernij bij de bakker te kopen. Bezoekers gaan er blijkbaar van uit dat ik niks in huis heb gehaald en ik serveer dan maar het meegebrachte, zodat mijn eigen taart blijft staan. Is het eigenlijk niet een belediging voor de gastvrouw om iets lekkers mee te nemen? Wat zegt de etiquette hierover?

Eigen taart eerst

Beste Eigen taart eerst,

Voor een koffieafspraak is het niet nodig om iets lekkers mee te brengen, tenzij dat afgesproken is. Een gast mag ervan uitgaan dat een gastvrouw/-heer zelf iets eetbaars bij de koffie serveert. Een attentie meenemen voor een gastgever is gebruikelijk, als iemand voor het eten is uitgenodigd – niet voor een simpele kop koffie. Daar kom je gewoon met lege handen aan.

Er bestaat overigens geen verplichting om door gasten meegebrachte etens- of drinkwaren onmiddellijk ter consumptie in te zetten. Als iemand toch met gevulde koeken of moorkoppen aan komt zetten voor een koffieafspraak, zegt u: ‘Heel aardig van je, maar ik heb zelf een taart gebakken (of iets gekocht)’. Vervolgens serveert u wat u zelf van plan was en u legt het cadeau-lekkers weg voor later.