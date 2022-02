Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn beste vriend was vijftien jaar geleden, bij het begin van onze vriendschap, verliefd op mij (vrouw). Daar zijn we goed doorheen gekomen, onze vriendschap is nog steeds hecht. In zijn relatie heeft het destijds wel het nodige ­teweeggebracht. Zijn partner heeft toen besloten dat ze mij niet meer wilde zien, maar tolereert dat mijn vriend contact met mij heeft. Soms leidt dat tot gekke situaties: laatst kwamen we na een uitstapje bij hem thuis aan en ik wilde nog even naar het toilet. Zijn partner verdwijnt dan meteen naar boven om mij te ontwijken. Mijn vriend haalt zijn schouders op over haar vluchtgedrag. Na al die jaren zou ik denken dat zijn partner niet meer zo krampachtig op mij hoeft te ­reageren. Wat zou ik kunnen doen? Genoegen ermee nemen dat mijn vriend en ik nog steeds een goede band hebben? Niet meer bij hem afspreken? Ik voel me aan de ene kant een beetje klem zitten en aan de andere kant wil ik mijn vriend niet in een lastige positie brengen, waar hij duidelijk toch al in zit.

Persona non grata

Beste Persona non grata,

Hier is weinig aan te doen, ­althans niet door u. De enige die deze moeizaamheid kan doorbreken is uw vriend, die aan zijn partner kan vragen of ze zich wil openstellen voor een normale, oppervlakkige omgang met u, omdat een en ander intussen al heel lang geleden is. Een begroeting en een kort ­praatje zou er wel af moeten kunnen onderhand. Maar kennelijk durft hij dat niet aan haar te vragen of denkt hij dat zijn partner zal volharden in een afwijzing van u.

Bespreek het met uw vriend en vraag hem of hij bereid zou zijn om toch nog eens wat moeite voor u te doen. Zolang er niets verandert in de houding van zijn partner, raad ik u aan om helemaal niet meer bij uw vriend thuis af te spreken, maar altijd bij uzelf of buitenshuis. Betreed dat hele huis niet meer, ook niet voor wc-bezoek. Als de partner geen contact wil, dan maar geen contact. U wilt het haar tenslotte niet aandoen dat ze in haar eigen huis moet vluchten voor uw aanwezigheid.