Bestuurders hebben geen idee hoe ‘iets verarmen’ er bij mensen thuis uitziet

Ik werkte amper een jaar als bijstandsmedewerker toen werd aangekondigd dat een delegatie van beleidsmedewerkers zou komen van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid om een kijkje te nemen in onze keuken, en informatie op te halen over hoe wij ons werk deden. Mijn leidinggevende vroeg of ik een programma wilde opstellen en hen wilde rondleiden.

Wat ik me nog het meest herinner van dat bezoek is de vragenronde aan het einde van de dag. Bij alles wat ik vertelde, keken zes paar ogen mij verbijsterd aan alsof ik iets groots had geopenbaard en bewogen pennen zich met grote snelheid over de bladzijden van notitieboekjes, alsof ze bang waren dat ze een letter aan informatie zouden laten liggen. Zaken die ik als vanzelfsprekend en eigenlijk bijna te irrelevant beschouwde, werden helemaal uitgediept en bevraagd.

Het was de eerste, maar zeker niet de laatste keer dat ik me realiseerde hoe bar weinig de mensen die de belangrijkste beslissingen nemen, weten over de mensen over wie zij beslissen en de effecten ervan. Hoe ongelooflijk groot de kloof is tussen zij die beslissen en zij die deze beslissingen moeten ondergaan.

Op het ministerie loopt nu ongetwijfeld een beleidsadviseur rond die een powerpoint­presentatie kan geven over alle statistieken rondom armoede, schulden en bestaanszekerheid in Nederland, omdat hij met een team collega’s een beleidsvoorstel heeft geschreven over hoe het ‘iets verarmen’ van Nederlanders er cijfermatig uit zal zien. Hij zal veel meer en beter dan ik wetenschappelijk kunnen onderbouwen waarom Nederlanders de verwarming een paar graden lager moeten zetten en de broekriem moeten aanhalen de komende jaren, of wellicht blijvend.

Als de lift van de flat aangenamer is dan de woning

Hij weet echter niet hoe het is als je een huisbezoek aflegt bij iemand die de verwarming al jaren al zo laag heeft staan dat de lift van de flat warmer en aangenamer is dan de woning. Hij weet zeer weinig over de honderdduizenden huishoudens die op papier bestaanszekerheid hebben en daarom niet in zijn presentatie terugkomen, maar die in de realiteit al zoveel uitgaven hebben geschrapt dat ze alleen nog maar minder kunnen gaan eten om geen schulden te maken, want ze verdienen te veel om voor voorzieningen in aanmerking te komen en te weinig om de klap op hun portemonnee als ‘ietsjes’ verarmen te kunnen kwalificeren.

Hij weet niet wat zij hebben moeten doen, maar vooral hebben moeten laten, om niet in de ‘slechte’ statistieken van problematische huishoudens te komen, waardoor ze onzichtbaar zijn voor hem.

We hebben al jaren een bestuurslaag die beslissingen neemt, waarvan ze de effecten in rapporten laat doorrekenen door onderzoeksbureaus, die met adviezen komt waar beleidsafdelingen voorstellen van maken, maar die verder geen idee heeft hoe de uitwerking daarvan in de praktijk eruit ziet, omdat het niet haar realiteit is en ze niet of zelden over de drempel komt bij mensen wier realiteit zij het meest beïnvloedt.