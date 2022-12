Best verspillend eigenlijk, zo’n kerstboom. Wat is een duurzaam alternatief?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Al twintig jaar lang koop ik voor Kerstmis een grote spar op het dorpsplein. Ik heb een kerstboom altijd gezellig gevonden, maar eigenlijk is die te verspillend met het oog op het klimaat. Een plastic kunstboom vindt mijn gezin kitsch, die willen ze niet. Wat zou een duurzaam alternatief kunnen zijn?

Duurzame kerst

Beste Duurzame kerst,

Alle kerstparafernalia gaan gepaard met klimaatnadelen. Een kunstboom evengoed als een echte spar, al was het maar ­omdat het ding net als al het andere plastic in huis de bewoners ervan ruim zal overleven en dat er grove maatregelen aan te pas moeten komen om het te laten verdwijnen.

Kaarsen neerzetten geeft fijnstof, kerstkaarten belanden bij het oud papier, over de klimaatnadelen van kalkoen hoef ik niet uit te weiden. Buitenverlichting jaagt de energierekening op en kerstbijeenkomsten met de hele familie zijn goed­beschouwd ook slecht voor het ­klimaat, want al die mensen ­verplaatsen zich per CO2-uit­stotende auto en eten meer dan goed voor hen is.

Dus tja, zo’n echte kerstboom is maar één van de vele over­tredingen op duurzaamheids­gebied. Als u door schuld en schaamte wordt verteerd bij de gedachte om straks in januari voor de zoveelste keer in uw ­leven een kerstboom af te danken, kunt u er eentje huren die u na bewezen diensten terug kunt brengen naar het bos, waar die weer wordt teruggezet.

Als dat te ingewikkeld is, kunt u overwegen om de ballen en de slingers in de kamerplanten of aan een kerstlint op te hangen of aan de schemerlampen te bevestigen.