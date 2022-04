Ben ik krenterig als ik geen 6 euro wil betalen voor een bloemetje voor een geblesseerd zwemmaatje?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man) ga al jaren een keer per week zwemmen met vier andere leeftijdgenoten (zestigplussers) voor de algemene conditie. Tussen de groepsleden bestaat een zekere band, maar buiten de wekelijkse training zien we elkaar niet. Als iemand van het groepje ziek is, informeren we wel altijd of er iets bijzonders aan de hand is of sturen een appje.

Onlangs deelde een groepslid per app mee zes weken niet te komen, omdat haar been in het gips moest. Daarop stelde een ander voor om een bloemetje namens de hele groep te sturen en allemaal 6 euro bij te dragen. Ik voel me voor het blok gezet om geld bij te dragen. Ben ik nu een krent, als ik aangeef dat ik een kaart sturen wel voldoende vind?

Een overdreven bloemetje

Beste Een overdreven bloemetje,

Als u meedeelt dat u 6 euro voor een bloemetje namens de hele groep overdreven vindt en dat u een kaartje wel genoeg steun vindt, zal men u ongetwijfeld krenterig vinden. Het is waar dat bij dit soort initiatieven mensen zich gedwongen voelen om mee te doen, terwijl het soms niet hun eigen keus zou zijn. Dat kunt u vervelend vinden, aan de andere kant zit uw medegroepslid een paar weken in het gips en is 6 euro geen enorm bedrag voor een aardig gebaar.

Ik raad u aan om nee te zeggen, als u financieel werkelijk zo krap zit dat u dit bedrag niet kunt missen, en anders gewoon maar mee te dokken. Ik kan u geruststellen: zodra u die 6 euro hebt betaald, zal het bedrag uit uw geheugen verdwijnen zonder verdere krassen achter te laten.