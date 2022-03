Ben ik een zuinige Hollander als ik mijn Spaanse schoonfamilie geen 1200 euro wil geven voor hun bruiloft?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Via mijn huwelijk ben ik verbonden met Spanje. Meer dan 25 jaar gaan mijn vrouw en ik meerdere malen per jaar naar het zuiden om haar broers en zussen en hun kroost te ontmoeten. Moderne tijden zijn ook in Spanje ingetreden, trouwen vindt minder plaats dan vroeger, maar gebeurt nog wel.

Dit voorjaar trouwt een neef. Uiteraard gaan we graag naar de trouwerij. Op de uitnodiging is aangegeven dat het bruidspaar graag als cadeau geld wil ontvangen. Navraag leert dat een bedrag van 200 euro per persoon normaal wordt gevonden. Als we komen, zijn we met zes volwassenen (wij plus drie kinderen en een partner van het oudste kind), wat 1200 euro als cadeau voor het bruidspaar zou betekenen. Tel daar de ­kosten van het verblijf, de ­kleding en de reis bij op, dan wordt het wel een prijzige aangelegenheid.

Zou ik het standaard cadeau­bedrag kunnen verlagen of ben ik dan zo’n zuinige Hollander?

Begrotelijk huwelijksfeest

Beste Begrotelijk huwelijksfeest,

U mag helemaal zelf beslissen hoeveel geld u als cadeau wilt geven voor het huwelijk van een neef. Een neef is sowieso niet een heel dichtbij familielid (misschien hebt u wel twaalf Spaanse neven en nichten), dus 1200 euro lijkt me echt veel te royaal, zeker omdat u ook nog de ­reis en het hotel moet betalen.

Geef gewoon minder geld! Geef wat u redelijk vindt. Als ze het te weinig vinden, dan hebben ze pech gehad. U kunt trouwens ook besluiten om er helemaal niet heen te gaan. Dan blijft u lekker thuis en ziet u uw neef wel weer een andere keer.