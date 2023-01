Ben ik een zeur als ik mijn bezoek vraag om de parkeerkosten zelf te betalen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In mijn straat moet je betalen om te parkeren. De bewoners kunnen inloggen op een site en daar hun bezoekers aanmelden. Dan wordt het parkeergeld van een digitaal tegoed afgeschreven. Op die manier kost het parkeren de helft, toch nog altijd 75 cent per uur.

Natuurlijk gun ik mijn bezoekers (kinderen en vrienden) dat voordeel graag, dus meld ik hun kenteken aan. Dat gaat dan steeds om twee of drie uur, soms langer. Wat mij stoort is dat er voetstoots van uitgegaan wordt dat ik het parkeren betaal. Niemand biedt ooit aan om mij dat geld terug te geven. Mijn inkomsten zijn laag, ik heb weinig te besteden vergeleken met de mensen die bij mij op bezoek komen en hoewel ik blij ben met alle bezoek, tikken die paar euro elke keer voor mij toch aan.

Ben ik nu een zeur of zou het bezoek hun eigen, verlaagde, parkeergeld moeten betalen?

Parkeerkosten

Beste Parkeerkosten,

Ja, bezoekers moeten hun eigen parkeergeld betalen, of dit nu verlaagd is of niet, net zoals ze normaal gesproken hun eigen benzine- of openbaarvervoerkosten betalen. Probleem met de regeling in uw buurt is dat bezoekers niet weten wat het kost, als u degene bent die hun kenteken aanmeldt. Misschien gaan ze ervan uit dat het parkeren gratis is of bijna gratis (75 cent per uur is heel weinig).

Het is geen kwade wil, maar omdat ze zelf niets hoeven te doen om te parkeren, vergeten ze dat er kosten aan te pas komen, zodra ze hun auto hebben geparkeerd.

Dus moet u het uw bezoekers vertellen. Zeg tegen hen: ‘Sorry dat ik over geld begin, maar tot nu toe heb ik altijd de parkeerkosten van al het bezoek betaald. Ook al is het per keer niet zo veel, met alle bezoekers bij elkaar over langere tijd telt het toch op. Vind je het goed als ik je een tikkie stuur of je de parkeerkosten per mail doorgeef elke keer?’

Een goed moment om het er even over te hebben is wanneer u vraagt wat hun kenteken is om dit aan te melden op de site.