Ben ik een betweter als ik iets zeg van taalfouten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Omdat ik in mijn beroep veel met taal bezig ben, vallen taalfouten op een website mij ook altijd op. Soms is zo’n site van vrienden of kennissen. Wat te doen? Als ik er niks over zeg, doe ik hun naar mijn gevoel ­tekort, want taalfouten op een site geven toch de indruk dat het niet zo’n professioneel bedrijf is. Of moet ik die fouten wel benoemen, waarmee ik de betweter uithang? Ik wil niemand kwetsen, maar vind het wel een kwestie.

Fouten verbeteren?

Beste Fouten verbeteren,

Als het om een website van vrienden of kennissen gaat, kunt u zeker iets zeggen over taal- of spelfouten. Dan zegt u: “Het viel me op dat er een paar taalfouten staan op je website. Het maakt mij verder niet uit, maar zoiets maakt geen professionele indruk. Ik wil er met ­plezier even naar kijken en je een lijstje correcties geven.” Waarschijnlijk zijn ze blij met het aanbod.

