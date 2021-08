Balkontuinierders, het is stek-tijd

Balkon- en daktuinbezitters hebben het deze zomer gemakkelijk gehad. Geen of nauwelijks naaktslakken, weinig wespen, geen zevenblad, winde of ander woekeronkruid en zoveel regen dat je nauwelijks met gieters hebt moeten sjouwen. Ook hoefde je waarschijnlijk geen platgeregende stokrozen op te binden. Mijn zonnebloemen blijven met behulp van een ingenieus touwtjes-bamboestokkensysteem rechtop staan, maar of ze de volgende flinke onweersbui overleven…

Muggen zoemen je zelfs op tien hoog gek

Toch is deze zomer ook voor balkonbezitters niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Planten in potten hebben extra verzorging nodig: bij hitte, maar ook als het vaak regent en voedingsstoffen snel uitspoelen. Geef regelmatig biologische (organische) mest. Ik meng ook wel compost met wat verteerde koemest(korrels).

Muggen, daar kunnen ‘in-potten-tuinierders’ nu ook behoorlijk last van hebben. Ze leggen hun eitjes in stilstaand water en wat is dan verleidelijker dan de lekschalen van je balkonpotten? Nu het warmer wordt, komen al die eitjes uit. De muggen zoemen je zelfs op tien hoog gek. De oplossing: elke morgen de schalen en potten legen waar water in staat.

Voor balkontuinierders is het de ideale tijd om kuip- en potplanten te stekken. Abutilon, dipladenia, fuchsia, geranium­soorten, tuinhibiscus, lavendel en vlijtige Liesjes laten zich gemakkelijk vermeerderen, net als kruiden zoals basilicum, citroenverbena, rozemarijn en salie.

Vaak wordt stekpoeder aanbevolen om stekjes gemakkelijker te laten wortelen: talkpoeder met een groeistof en anti-schimmelmiddel. Maar de dosering van stekpoeder luistert nauw en verschilt per plant. Gebruik het als je dat wilt, maar naar mijn ervaring gaat het zonder ook prima.

Snijd van de plant die je wilt stekken, een scheut van 8 tot 10 cm schuin af, een halve centimeter onder een bladknoop. Knip het groeitopje, eventuele bloemen en de onderste blaadjes eraf, laat drie tot vier blaadjes zitten. Zet de stekjes in losse compost of stekgrond, houd vochtig en warm en na een paar weken heeft de stek worteltjes. Stekjes van basilicum en engelentrompet wortelen het beste in water. Koudegevoelige plantjes (zoals basilicum-, geranium-, oleander- en fuchsiastekken) overwinter je binnenshuis.

Je kunt oleanders ook ‘in het zaad’ laten schieten en opkweken. Wacht na de bloei tot de peulen droog en bruin zijn. Peuter de zaadjes eruit, pluis eraf en zaai ze in het voorjaar op een warme plek, in een luchtig grondmengsel zoals kokosgrond met wat zand. Eenmaal ontkiemd, zet je ze lichter en koeler. En als je wilt dat tweejarige planten al volgende zomer bloeien, kun je ze nu al zaaien. Zo overwinteren ze als plant en hebben een kickstart.