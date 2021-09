Altijd opgeladen, stinkt niet, maakt geen lawaai: lang leve het handgereedschap

Als ik aan één ding hartgrondig de pest heb, is het aan bladblazers. Gemotoriseerde heggenscharen. Kettingzagen. Aan alles wat door je ziel snerpt als je rustig buiten van het zonnetje zit te genieten.

Heb je al die herrieschoppers wel nodig? Ik vind van niet. Neem de bladblazer of -zuiger. Waarom zou je een duur en vervuilend apparaat aanschaffen als je bladeren op het gras ook prima kunt wegharken met een ­(geluidloze) blad- of grashark? ­Bladeren op het pad of terras veeg je simpel weg met een ­stevige tuin­bezem. Koop er een met ­haren van natuurlijke kokos- of palmvezel (bassine of bahia). Bezems slijten en met een synthetische bezem verspreid je plastic door je tuin.

Gooi de bladeren niet in de kliko! Hark ze in de border of schep ze op de composthoop. In je borders vormen ze een beschermend winter­dekentje voor je planten en verteren ze tot vruchtbare compost.

Ergonomisch ­tuingereedschap is er bijvoorbeeld van Gardena (de Comfort-snoeischaar en hefboomsnoeischaar, de telescopische StarCut 410 plus takkenschaar), de lichtgewicht snoeischaren van Hyundai of de ­universele rol­­grip-snoeischaar van ­Fiskars.

Op naar de andere lawaaischoppers. Nee, je hebt geen gemotoriseerde heggenschaar nodig om je heg in bedwang te houden. Dat lukt ook prima met een hand-heggenschaar met lange, platte schaarbladen. Sterker nog: je hebt geen rare bulten of gaten in je heg als de schaar opeens uitschiet. Mijn wederhelft ­Ronald knipt onze heg van 20 meter lang een paar keer per jaar met de hand. Niet alleen wordt hij er zen van, de loeistrakke heg is een conversation piece als we vrienden over de vloer hebben. Vooral omdat hij zo contrasteert met de rest van onze wilde tuin.

En je zaagt je snoer niet door

Soms heb je voor dikke takken een zaag nodig, voor dunne takken is een snoeischaar of takkenschaar handiger. Dan heeft een handzaag veel voordelen boven een motorzaag. Een handzaag is altijd opgeladen, stinkt niet, maakt geen lawaai, werkt op mensenenergie en is niet vervuilend. En je zaagt niet zo snel je vingers of het snoer door.

Een snoeizaag heb je in diverse afmetingen, van handzaagjes met uitschuifbaar zaagblad, tot de klassieke, stoere boog- of beugelzaag. Stevig en vooral goed scherp is belangrijker dan de maat! Veeg je gereedschap goed schoon en droog voor je het ­opbergt, dan blijft het scherp.

Vind je werken met handgereedschap te veel moeite of heb je, zoals ik, weinig kracht in je handen? Er zijn genoeg licht­gewicht ergonomische snoeischaren, uitschuifbare takkenscharen met antisliphandvatten en ander duurzaam gereedschap waarmee je moeiteloos én zonder herrie knipt of snoeit. Duur? Niet in vergelijking met motorisch gereedschap.