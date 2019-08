Als mijn man drinkt, ben ik doodsbang

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort – of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben getrouwd met een man die heel goed en lief is. Na 32 jaar samenzijn zijn we nog steeds beste maatjes, maar hij wordt een ander persoon, zodra hij te veel alcohol drinkt op feestjes of verjaardagen. Als we dan naar huis gaan, begint hij uit het niets op me af te geven en te schelden en te schreeuwen. Als ik zeg dat hij niet zoveel moet drinken, wordt hij nog bozer.

Het gevolg hiervan is dat ik bij elke uitnodiging die we krijgen al begin te trillen op mijn benen van angst, dus ik trek me almaar meer terug in mijn huis en durf bijna nergens meer heen met hem. Mijn sociale leven stelt niets meer voor, al vind ik dat niet zo erg. In mijn huis voel ik me veilig en rustig. Niemand van de familie weet hoe hij doet als niemand het ziet, dus mij wordt verweten dat ik niet meer meega naar verjaardagen of samenkomsten en als ik wel meega, klap ik helemaal dicht.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? We hebben al zo vaak hierover gepraat samen, dan zegt hij sorry en gaat het een tijdje goed, totdat het weer misgaat.

Als de nood aan de man is

Beste Als de nood aan de man is,

Ik heb een harde boodschap voor u: u bent niet met een goede, lieve man getrouwd, maar met een alcoholist. En dan niet een alcoholist die vredig wegzakt in zijn roes en verder geen overlast geeft, maar een alcoholist met een kwade dronk, die schreeuwt, u uitscheldt en voor wie u zo bang bent dat u nergens meer heen durft met hem erbij. Uw sociale leven is naar de knoppen. U durft er met niemand van uw familie of met vriendinnen over te praten.

Dit is een vreselijke situatie die u niet op z’n beloop mag laten. U moet iets doen. U hebt er al vaker met uw man over gesproken. Dan belooft hij beterschap, maar alles blijft hetzelfde. Er zijn hardere maatregelen nodig, want hier gaat u aan kapot.

Er is maar een uitweg: geef uw man een ultimatum. Zeg tegen hem dat hij een alcoholprobleem heeft, waarvoor hij zich moet laten behandelen in de verslavingszorg. Uw man moet rigoureus van de alcohol af, want u kunt het niet bij hem uithouden op deze manier. U wilt geen man voor wie u bang bent. Zeg tegen hem dat hij vandaag nog moet bellen voor een afspraak, er zijn genoeg hulpverleningsinstanties die zich met alcoholisten bezighouden, het is niet moeilijk om een afkickkliniek te vinden.

Als hij dit weigert, omdat hij zegt dat hij het zelf wel kan oplossen, dan gaat u bij hem weg. Spel dit heel duidelijk voor hem uit: als hij niet vandaag hulp zoekt voor zijn alcoholprobleem, gaat u het huis uit (u hebt vast wel een familielid of een vriendin bij wie u tijdelijk onderdak kunt vinden) en neemt u een advocaat in de arm om de echtscheiding in gang te zetten.