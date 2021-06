Als mijn broer komt, zijn mijn ouders tien keer gezelliger. Kan ik ze zeggen dat mij dat pijn doet?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een meisje van 16 jaar, de jongste van drie kinderen. Mijn broer is 23 en woont op zichzelf, mijn zus van 20 is gehandicapt en woont thuis. Het is niet altijd makkelijk of gezellig bij ons thuis, onder andere door intensieve zorg voor en de stress over mijn gehandicapte zus. Daarbij is mijn moeder deels ziek, waardoor ik vaak moet helpen met de zorg voor mijn zus en huishoudelijke dingen.

Mijn broer was, toen hij zo oud was als ik, nooit zo zorgzaam en betrouwbaar als ik nu ben. Hij was voortdurend de hort op en had altijd ruzie met onze ouders. Nu hij volwassen is, gedraagt hij zich normaal en gezellig. Mijn probleem is het volgende: als hij op bezoek komt, gaan mijn ouders zich ineens heel anders gedragen. Ze laten alles uit hun handen vallen om met hem te kunnen praten. Ook worden ze tien keer gezelliger. Intussen word ik een beetje vergeten. Het voelt alsof ik help bij allerlei dingen, alleen maar zodat mijn ouders alle aandacht op mijn broer kunnen richten. Als hij nou zelden thuis kwam, kon ik het nog wel begrijpen, maar hij komt twee tot drie keer per week langs. Kan ik dit bespreken met mijn ouders? Het doet mij pijn dat dit gebeurt.

Assepoester

Beste Assepoester,

Waar je tegenaan loopt is het ‘verloren zoon’-fenomeen. In deze parabel keert de oudste zoon terug in de familieschoot nadat hij zijn erfdeel heeft verbrast, waarop zijn ouders zo blij zijn dat ze het vetgemeste kalf slachten. Hier wordt de jongste zoon die al die tijd hard gewerkt heeft op de boerderij heel chagrijnig van, omdat hij zich goed gedragen heeft en daarvoor geen enkele eer krijgt. Zoiets lijkt bij jou thuis ook aan de hand te zijn. Je ouders zijn opgelucht dat hun oudste op z’n pootjes terecht is gekomen. Alles wat jij doet daarentegen vinden ze vanzelfsprekend en niets bijzonders. Dat is heel zuur voor je en het valt je ouders ook best kwalijk te nemen dat ze niet meer oog hebben voor jouw bijdrage aan het algemeen belang. Je ouders rechtstreeks aanspreken op hun favoritisme ten opzichte van je broer is riskant. Mogelijk zullen ze zich aangevallen voelen, glashard ontkennen en zeggen dat je zeurt of jaloers bent.

Een subtielere weg is om je ongenoegen eerst eens met je broer te bespreken en een beroep te doen op zijn loyaliteit. Ik stel me zo voor dat je ouders en je broer gezellig in de huiskamer zitten te praten met een glaasje, terwijl jij het eten aan het koken bent of je gehandicapte zus met iets aan het helpen bent. Als je broer ook een handje zou uitsteken, zou dit allicht al schelen voor jou. Het is makkelijker om je gevoel van veronachtzaming met je broer te bespreken dan met je ouders, omdat je je broer in feite niet zo veel verwijt, terwijl hij je wel zou kunnen helpen in plaats van de gebraden haan uit te hangen.

Als dit niet werkt, moet je je ouders aanspreken. Dat kan op ruzie uitlopen. Maar dat moet dan maar, en dat is ook niet erg, want het is niet goed om alles te slikken. Je mag best wat erkenning van je ouders krijgen voor je inzet voor het gezin.