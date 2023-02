Als ik word uitgenodigd voor een lunch, mag ik dan voor het einde weggaan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Op de uitnodiging voor een borrel staat altijd een begintijd en soms een eindtijd. Ik beschouw de begintijd niet als een verplichting om stipt aanwezig zijn. Het eerste half uur komen de genodigden vaak nog de zaal binnendruppelen en het gebeurt regelmatig dat gasten eerder vertrekken dan de eindtijd.

Hoe zit dit nu bij een lunch? Ik ben altijd op de gevraagde tijd aanwezig om niet te laat te komen voor het uitserveren van de lunch. Maar om na de maaltijd nog een uur de eindtijd af te wachten, terwijl de koek voor mij op is, voelt als doelloos tijdverdrijf. Aan de andere kant voelt eerder vertrekken in een meer formele restaurantsetting ook niet goed. Wat zegt de etiquette hierover?

Voortijdig vertrekken

Beste Voortijdig vertrekken,

Bij een borrel, een receptie of een feest mag u vertrekken wanneer u wil. Bij een etentje of lunch is het wat lastiger om weg te gaan, terwijl mensen nog bezig zijn met eten of de koffie na afloop, maar het mag wel. U mag altijd weg, al is het midden in een trouwplechtigheid of een opera-uitvoering.

Zeg tegen de gastvrouw of gastheer dat u er helaas vandoor moet. U hoeft niet uit te weiden over de reden van uw vertrek. Bedank voor de gastvrijheid en verlaat de ruimte zonder nog bij deze of gene te verwijlen. Verwijder u snel en gedecideerd, alsof u naar iets belangrijks op weg bent.

Andere gasten hebben het veel te druk met elkaar om op u te letten. Bevindt u zich op een staande gelegenheid kunt u achterwaarts lopend naar de uitgang schuifelen. Dan valt uw vertrek helemaal niet op.