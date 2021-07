Als ik mijn oma bezoek ben ik steeds vaker uitgepraat, wat kan ik hieraan doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn oma (74) en ik (kleindochter van 13) hebben altijd een goede band gehad. Ik zie mijn oma al mijn hele leven minstens drie keer per week, waardoor haar huis bijna mijn tweede thuis is. We praten dan over van alles, van huiselijke dingetjes tot onderwerpen als geldzaken, vrouwenrechten en het belang van onderwijs.

Een paar jaar geleden zei mijn oma dat ze hoopte dat onze band altijd sterk zal blijven en toen nam ik mezelf voor om mijn best hiervoor te doen. Maar dat valt me zwaar en ik merk dat er vaker ongemakkelijke stiltes vallen. Zij probeert dan steeds een gesprek aan te knopen, maar ik ben vaak snel uitgepraat en voel me dan verlegen en onzeker. Hierdoor heb ik minder zin om naar mijn oma te gaan, wat ik erg jammer vind. Misschien ligt het aan mijn leeftijd, maar ik zou graag willen weten hoe ik het toch nog gezellig kan maken bij mijn oma. Hebt u een advies voor mij (en mijn oma)?

Geen gespreksstof

Beste Geen gespreksstof,

Leuk dat je zo’n goede band met je oma hebt! Ik denk dat die band sowieso goed en hecht is, ook al verandert het contact over de jaren heen. Je leven als middelbare scholier ziet er anders uit dan op de basisschool: er zijn meer schoolverplichtingen, je hebt misschien buitenschoolse activiteiten en de omgang met vriend(inn)en wordt belangrijker. Drie keer per week langsgaan bij je oma is heel veel voor een tiener. Dat kan best wat minder zonder dat de kwaliteit van de relatie daardoor wordt aangetast en zonder dat je je schuldig hoeft te voelen. Wat je kunt doen is kortere bezoekjes houden. Dan kom je nog steeds regelmatig langs bij je oma, je drinkt thee en kletst wat en je stapt na een half uurtje weer op. Een andere mogelijkheid is om de nadruk meer te leggen op dingen doen. Ga een uurtje met haar wandelen of kook samen een interessant recept of doe een spelletje (Scrabble is bijvoorbeeld heel geschikt). Is er geen hobby of activiteit (kleding maken, tuinieren, muziek maken) die jullie allebei leuk vinden? Of spreek af om elke keer één aflevering van een serie te bekijken en daarna vertrek je weer. Samen dingen doen verlevendigt een relatie vaak meer dan altijd maar zitten te praten.