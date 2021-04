Als iemand je uitnodigt voor koffie, verwacht die dan een uitnodiging terug?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij zijn laatst door nieuwe leden van ons volkstuinpark uitgenodigd om koffie bij hen in de tuin te komen drinken. We zijn daar ook geweest. Na het bezoek vonden mijn man en ik hen aardige mensen, maar erg enthousiast waren we niet. Los contact op de tuin is leuk, maar daar blijft het wat ons betreft bij. Wat is gebruikelijk? Moeten we hen toch een keer bij ons uitnodigen?

Koffie terugschenken?

Beste Koffie terugschenken,

Nee, u hoeft uw volkstuingenoten niet voor een tegenbezoek uit te nodigen. De eerdere koffieafspraak was een verkennende beweging van hun kant, die bij u geen honger opwekte naar meer. Dan kunt u het gerust laten zitten. Een volkstuin is bedoeld om te tuinieren, niet voor plichtmatige gezelligheid met medetuiniers. Als u deze mensen tegenkomt op het volkstuincomplex, kunt u hen vriendelijk groeten en af en toe een praatje maken over tuinzaken. Als u dat wil beëindigen, zegt u, zoals Nicolien Mizee laatst schreef in Trouw: “Ik ga maar weer eens aan de slag.” Misschien zijn er collectieve taken voor de tuinhouders en moet u weleens met hen samenwerken. Al met al is dit meer dan voldoende voor een prettige omgang.