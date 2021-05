Als een vriend op bezoek is raakt hij alles aan, zelfs de kandelaar: niets is veilig voor hem

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriend die het niet kan laten om van alles aan te raken en vast te pakken als hij bij mij op bezoek is. Dit kan in principe alles zijn: magneetjes aan een koelkast (die hij dan verschuift), maar ook papieren op tafel, kaarten, fotolijstjes, kandelaars, de afstandsbediening – er is niets wat hij als off limits beschouwt. Hij vraagt ook niet “Mag ik dit even bekijken?” hij doet het gewoon de hele tijd. Als ik zeg dat ik niet wil dat hij zomaar aan bepaalde dingen zit, reageert hij dat ik hem dan maar niet uit moet nodigen. Mijn aanmaningen hebben geen effect, hij gaat er ijskoud mee door, alsof het zijn prioriteit is om alles te betasten en het niet uitmaakt of ik dat wel of niet fijn vind. Hoe kan ik hier het beste op reageren?

Tactiele vriend

Beste Tactiele vriend,

U hebt al met uw vriend besproken dat u het vervelend vindt dat hij overal aanzit in uw huis. Hierop reageerde hij dat u hem dan maar niet meer moet uitnodigen. Dat is nogal een botte reactie. Meestal doen mensen hun best om hun vrienden ter wille te zijn, als die een simpel verzoek doen. Maar hij ging bij het volgende bezoek gewoon door met zijn voor u irritante gedrag: alles oppakken en aanraken. Ik vrees dat u uitgepraat bent. Als uw vriend botweg weigert om het u naar de zin te maken en doorgaat met u tegen de haren in te strijken, waarom zou u hem dan inderdaad nog uitnodigen? Neem hem op zijn woord en spreek in het vervolg alleen nog maar bij hem thuis of buiten de deur af.