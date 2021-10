Aardedonkere nacht, waar ben je gebleven?

Echt donker wordt het in Nederland bijna nergens meer. Door lichtvervuiling zijn we de nacht al tijden kwijt, stelt schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra vast. Jammer, want juist in het duister kun je jezelf en de wereld om je heen met heel andere ogen zien.

Sinds een jaar wandel ik regelmatig door het donker. Nou ja, écht donker wordt het niet in mijn stad, maar in het kleine bos aan de rand van mijn wijk kun je op de onverlichte paden toch iets van duisternis ervaren. Als het tenminste een maanloze nacht is en er geen wolken zijn die het licht van de stad reflecteren.

De gelaagde begroeiing is een ideale buffer tegen schijnsel van de talloze lampen rond het bos, daar kwam ik vorig jaar toevallig achter toen ik tijdens een late wandeling vanaf het verlichte fietspad een paadje van sprokkelhout tussen de stammen volgde en terechtkwam in een schimmenwereld waarin ik letterlijk geen hand voor ogen zag. Met mijn zicht uitgeschakeld sprongen mijn andere zintuigen per direct op scherp. Ik rook de bomen, de vochtige aarde, de weeïge geur van het sprokkelhout. Ik hoorde de bladeren ruisen, takken kraken, het gezoem van de fabriek verderop. Even was er een vlaag van paniek, maar al snel kwam het besef: als ik niets zie word ik ook niet gezien.

Toen de paniek was gezakt, bemerkte ik een andere sensatie. Een kalmte die voortkwam uit het gevoel dat ik hier op het onverlichte pad meer onderdeel was van mijn omgeving dan onder de lantaarnpalen. Schim tussen de schimmen, niet te onderscheiden van een boom of een struik. De wereld voelde, gek genoeg, groter dan toen ik in het licht liep. Een ervaring die ik niet veel later teruglas in een gedicht van de Duitse dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926). ‘Het vuur beperkt de wereld tot de cirkel die het verlicht’, schrijft hij, ‘maar het Duister behelst ­alles: vormen, schaduwen, wezens en mij, mensen en ­landen – zoals ze zijn.’

In het licht besta je op de plek waar je bent, in het donker ben je niet meer beperkt tot je locatie, je drijft door een grenzeloze wereld zonder zichtbaar begin en einde.

60% van de Europeanen kan ’s nachts de Melkweg niet meer zien door lichtvervuiling

Geluk en kalmte

Dat ik tijdens deze wandeling in het donkerste deel van het bos terechtkwam, was niet toevallig. Ik was op zoek naar duisternis. Voor mijn laatste boek, In lichtjaren heeft niemand haast, verdiepte ik me in het heelal en las ik ­onderzoeken waaruit blijkt dat verwondering over de kosmos bijdraagt aan gevoelens van toebehoren, kalmte en geluk.

De simpelste manier om die verwondering te voelen is door omhoog te kijken op een heldere nacht en met ­eigen ogen te zien in wat voor onmetelijke ruimte we dagelijks om de zon reizen. Maar toen ik dat op een avond probeerde, zag ik vanuit mijn Randstedelijke voortuin nauwelijks sterren. Natuurlijk wist ik dat er in Nederland lichtvervuiling is, maar ik had nooit beseft hoe ernstig die vervuiling eigenlijk is. Op een heldere avond zie je in mijn woonplaats maximaal driehonderd lichtjes aan de hemel, van de drieduizend die je er zou kunnen zien als kunstlicht het zicht niet blokkeerde. Een schamel panorama dat nauwelijks verwondering oproept.

Je kunt nergens verder kijken dan in de duisternis, schreef de Noorse dichter Jon Fosse. Maar in Nederland gaat dat voor de meeste plekken niet meer op. Ons gebrek aan donker is te wijten aan een combinatie van factoren: de kassen in het Westland, de havens, de reflectie van het vele water dat we hier hebben, het feit dat we zo dichtbevolkt zijn. Het teveel aan licht maakt onze ogen ongevoelig voor het donker. Bovendien zorgt de lichtvervuiling voor een koepel boven ons hoofd van ­reflecterende stofdeeltjes in de atmosfeer. Een koepel die ons uitzicht naar boven belemmert.

77% van de Nederlanders vindt dat reclamelichten en buitenverlichting van kantoren na middernacht uit mogen

Geheugenverlies

Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld, maar het probleem is niet aan ons voorbehouden. 99 procent van de Europeanen leeft onder een door licht vervuilde hemel. En ook op andere continenten wordt het donker in hoog tempo met uitsterven bedreigd.

Het treurige is dat we het nauwelijks merken. Elke generatie groeit op met minder duisternis maar weet niet hoe het vroeger was en merkt dus de achteruitgang niet op. Transgenerationeel geheugenverlies, wordt dat genoemd. Zo is mijn stad in de ogen van haar bewoners de afgelopen decennia geleidelijk een stad zonder sterrenhemel geworden. Zonder uitzicht op mysterie en de oudste verhalen van de mensheid: de sterrenbeelden die ons al millennia verbinden met generaties voor ons. Een stad waar we nauwelijks nog beseffen dat we onderdeel zijn van een zonnestelsel, een sterrenstelsel, een supercluster.

Maar we verliezen meer dan uitzicht alleen. Het voortdurende licht maakt ons moe en soms zelfs ziek. Het houdt het lichaam in actieve stand als we eigenlijk zouden moeten rusten. Alleen al het zwakke schijnsel van een lantaarnpaal buiten of een gedimd lampje binnen, zorgt dat we minder van het slaaphormoon melatonine aanmaken, terwijl dat zo heilzaam is voor ons immuunsysteem.

En dan is er nog het effect op ons ecosysteem. Insecten en nachtvlinders cirkelen om lantaarnpalen tot ze dood neervallen, verwarde vogels zingen in het kunstlicht tot ze uitgeput zijn. Vleermuizen verliezen terrein. Talloze dieren raken gedesoriënteerd omdat ze in een oogverblindende wereld niet langer kunnen navigeren op het kompas van de sterrenhemel.

536.000.000 kilowattuur per jaar gebruiken bedrijven in Nederland om hun gebouwen ’s nachts te verlichten

Donkere paden op

De confrontatie met duisternis zo vlak bij mijn huis bracht me op een idee. Samen met mijn buurtgenoot ­Najat Kaddour – net als ik fan van de nacht – startte ik de Nacht-Wacht. Een project waarmee we de liefde voor de nachtelijke duisternis willen vergroten. Je kunt niet liefhebben wat je niet kent, dus nemen we mensen mee op de donkere paden van ons stadsbos. In kleine groepjes en niet al te vaak, om het nachtleven zo min mogelijk te verstoren.

In slakkengang schuifelen we over het sprokkelhout, zonder zicht is elke stap onzeker. Een afstand die je overdag in twintig minuten aflegt, kost ’s nachts rustig een uur.

Bij aanvang zijn deelnemers vaak een beetje zenuwachtig, soms zelfs bang. We hebben als mensen nu eenmaal een diepgewortelde angst voor het donker. Er is ­allang bewezen dat een overdaad aan licht ons niet per definitie meer veiligheid geeft – vaak is het zelfs juist omgekeerd, daar kun je de onderzoeken op nalezen – maar het idee heerst nog altijd dat verlichting het leven veiliger en makkelijker maakt. Zo zijn we de afgelopen eeuwen langzaam verslaafd geraakt aan lampen. Licht en snelheid werden de pijlers van een consumptie-­samenleving waar dag en nacht gekocht, geproduceerd en gereisd moet worden. Het trage, het stille, het duistere blazen we weg met lampen en lawaai. Het is ons denken ingeslopen, onze taal, onze cultuur: hoe donkerder hoe slechter.

Beeld colourbox

Voor een lichtverslaafde samenleving als de onze is het moeilijk voor te stellen maar er zijn culturen waarin het nachtelijke duister juist een tijd is voor genezing. Datgene wat wij vrezen – malend wakker liggen, wat ons ’s nachts zo vaak overkomt – wordt daar juist aangemoedigd. Want in de nacht kun je pas de volle omvang zien van je pijn, je twijfel, je verdriet. Pas dan, als je de werkelijke omvang ziet, kun je ermee worstelen. Wie niet worstelt, transformeert niet. En wie niet transformeert leeft niet ten volle, want leven bestaat bij de gratie van verandering. In het boek The End of Night laat journalist Paul Bogard­­ een stamlid van de inheems Amerikaanse Haudenosaunee­­ aan het woord voor wie de nachtelijke duisternis essentieel is om volledig mens te zijn:

“Het is in de nacht dat we andere werelden ingaan, andere­­ tijden in het verleden en de toekomst en alleen door te dromen kunnen we vrede sluiten met het feit dat we uit meer bestaan dan we zien overdag. We zijn nooit alleen; we zijn nooit beperkt tot ons eigen lichaam zolang we de nacht hebben­­ en gebruiken om onze plaats in het juiste perspectief te zien.”

Behalve uitzicht op de sterren, een gezond bioritme en nachtdieren verliezen we met de duisternis dus wellicht ook een tijd om te helen, te dromen, te transformeren.

Nederland werd de afgelopen eeuw ’s nachts 125 maal lichter

Uitgaansleven

Een echo van de nacht als tijd van transformatie is terug te vinden in het uitgaansleven. In het nachtleven kun je zijn wie je overdag niet bent. Het is een toevluchtsoord voor wie zich in het volle licht een schim voelt en tot bloei komt waar de grenzen minder afgebakend zijn. Mensen voor wie de nacht ruimte geeft om te ontkomen aan het veroordelend oog van de wakkere wereld.

Wie geen nachtelijke schuilplaats nodig heeft kan waarschijnlijk maar moeilijk begrijpen hoe groot het verlies is nu clubs al twee jaar nauwelijks open zijn. Waar kun je nog ontsnappen, meer zijn dan wie of wat je op het eerste gezicht bent?

Het afgelopen jaar heb ik steeds vaker gedacht dat nachtwandelen het zinnigste is wat we in deze tijd kunnen doen. De zwarte wereld is een schimmenwereld waarin alles vloeiend in elkaar overgaat en het landschap zich in al zijn raadselachtigheid toont. Niet te controleren. Nederig stemmend.

Nacht van de nacht Tijdens de 17de Nacht van de Nacht op 30 oktober houdt Marjolijn van Heemstra via een livestream een lezing. Ook gaat ze dit najaar opnieuw nachtwandelen in het Vliegenbos in Amsterdam. Zie marjolijnvanheemstra.nl en nachtvandenacht.nl.

Ik ken het stadsbos bij mij om de hoek als mijn broekzak en toch kan ik ’s nachts de weg kwijtraken omdat alles anders is – de vormen, de geuren, de afstanden. Ik word wel eens overvallen door de idiote gedachte dat het bos met het inzetten van de duisternis wordt verruild voor een ander bos. Groter, mysterieuzer, ondoordringbaar. Duisternis verandert de wereld volledig, het geeft je de gelegenheid om het alledaagse op een volstrekt nieuwe manier te ervaren. Het vertrouwde als vreemd te beschouwen en zo los te komen van de ingesleten mythes waar we naar leven. De mythes van licht en snelheid, van controle en eeuwige groei.

Ook elkaar kunnen we ’s nachts op een andere manier ervaren. Je ogen zijn het meest veroordelende zintuig. Met een groep door het donker wandelend heb je geen idee met wie je te maken hebt, waardoor je je voorzichtiger, tastender opstelt.

In het donkere bos is het alsof ik dichter bij de polsslag van onze tijd kom, dichter bij de wereld zoals die werkelijk is. Ik ben hier zelf net zo kwetsbaar als de wereld rondom mij, die haar fragiliteit toont in alarmerende klimaatrapporten, in het dagelijks verdwijnen van dier- en plantsoorten, in de groeiende onleefbaarheid van gebieden die te warm en te droog worden voor de mensheid.

Het donkere bos, waar ik alleen maar schuifelend doorheen kan bewegen, maakt me ten volle aanwezig in elke stap. Met mijn ogen uitgeschakeld en al mijn voelsprieten op scherp, voel ik me deel van een groot en breekbaar geheel.

Lees ook:

Deze nachtvlinders bloeien op in de late uurtjes: ’s Nachts kan je echt jezelf zijn

De nacht verbindt en toont wat het daglicht niet kan verdragen. Terwijl clubs en cafés door corona na twaalf uur nog steeds gesloten zijn, vertellen drie ‘nachtdieren’ over de aantrekkingskracht van het ‘clubben’ by night.

‘Meerderheid bedrijven laat het licht onnodig ’s nachts aan’

Bedrijven laten nog steeds massaal hun verlichting ‘s nachts aanstaan, met energieverspilling en lichtvervuiling tot gevolg. Die conclusie trekken de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties (NMF’s).