2022 in beeld: de foto's maakten de meeste indruk

Fotoredacteur Jeanette de Vos deelt haar favoriete foto's van het afgelopen jaar.

Het Oekraïense front (foto boven)

In de loopgraven aan het Oekraïense front bij Demidiev, Lviv schuilt een soldaat voor een raketaanval van Russische zijde. Deze foto werd in de eerste weken van de oorlog gemaakt door Maksim Levin, een fotograaf van het persagentschap Reuters. Dat de fotograaf aan het front zo dicht op de huid kon fotograferen, maakt het voor mij een van de beste foto’s over de oorlog. Spijtig genoeg is Maksim in april tijdens het uitvoeren van zijn werk gedood.

Jerry Afriyie

Beeld Martijn Gijsbertsen

Jerry (King Luther) Afriyie (Bechem, Ghana, 30 april 1981) is een Nederlandse activist en leider van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Daarnaast is hij coördinator en een van de oprichters van de Stichting Soul Rebel Movement. Onder de naam Kno’ledge Cesare treedt hij op als dichter en rapper. Een krachtig, kleurrijk en veelzeggend portret door Martijn Gijsbertsen.

Boerenprotesten

Beeld Kees van de Veen

Tussen de vele, soms gewelddadige, foto’s van de boerenprotesten het afgelopen jaar kies ik voor deze familie die in juli bij Beilen demonstreerde. Fotograaf Kees van de Veen heeft er voor gekozen de mensen te laten zien die het distributiecentrum van Jumbo blokkeerden. Boeren zijn ook maar mensen die op z’n tijd moeten eten, en dan lijkt het opeens net een gezellige picknick.

Aanmeldcentrum Ter Apel

Beeld Kees van de Veen

Deze foto van Kees van de Veen laat je even vergeten dat je misschien een hoge energierekening hebt, of je iets minder te besteden hebt. Nee, dit is niet kamp Moria, maar Ter Apel in Nederland. Het is oktober en vluchtelingen staan door de grote drukte buiten in de regen te wachten totdat ze zich kunnen aanmelden bij het Coa. Hulde voor deze fotograaf die het hele jaar op eigen initiatief terug bleef gaan naar Ter Apel.

Protesten Iran

Beeld AFP

Wie de moedige maker van deze Twitter-foto is, weten we niet. Het fotobureau Agence France Presse zorgde voor de verspreiding ervan. We zien een jonge vrouw die in oktober in de geboorteplaats Saqez, Iraans Koerdistan, de omgekomen Mahsa Amini herdenkt, 40 dagen nadat zij is vermoord. Hopelijk gaat deze dappere vrouw zonder hijab door met actievoeren voor vrouwenrechten in Iran. En velen met haar.