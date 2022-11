Vleesreclames verbieden? ‘Dan ontketen je in Roemenië een revolutie’

Maarten van Gestel reist (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte. Hoe denken zijn medepassagiers over klimaatverandering? Vandaag Roemenen en Hongaren over een vleesreclameverbod, dat hier niet op de loer ligt.

Vleesreclames verbieden? De Hongaarse Alex Berto (22), student internationale betrekkingen in Boedapest, snapt niet wat ik ermee bedoel. “Waarom zou iemand dat willen verbieden?” Ik vertel de gemeente Haarlem in Nederland geen reclames voor vervuilende producten meer op haar eigen reclamezuilen wil, waaronder dus voor vlees. Berto – in vrolijk bloemetjesshirt – kijkt verwart. “Wat heeft vlees met het klimaat te maken?” Dat fabrieken uitstoot hebben, snapt iedereen, zegt hij, “maar dit vleesverhaal is nieuw voor mij”.

Even serieus, zegt Berto. “Natuurlijk is er een klimaatprobleem, dat ontken ik niet. Maar ik denk wel dat mensen het op dit moment te serieus nemen.” Sterker nog: veel mensen richten zich volgens Berto nu massaal op het klimaatprobleem, zodat ze zich niet met urgentere problemen bezig hoeven te houden. Die ‘urgentere problemen’ zijn voor hem duidelijk. “Inflatie, en vooral de oorlog in Oekraïne. Er bestaat een kans dat andere overheden, zoals die van Nederland en de VS, hier verder ingesleept zullen worden. Dit kan de Derde Wereldoorlog worden.”

Berto vertelt bezorgd dat de Hongaarse overheid onlangs een nieuwe regel heeft ingesteld, waarmee het leger gewone jongens zoals hijzelf vanaf nu kan rekruteren voor het leger. “In theorie kan het gebeuren dat ik dadelijk thuiskom, en wordt opgehaald door het leger.” Zijn thuisland grenst aan Oekraïne, en de nieuwe maatregel laat volgens hem zien dat het ook Hongarije het steeds benauwder krijgt. Is hij bang om gerekruteerd te worden? “Ja”, zegt hij na een korte stilte. “Wel een beetje.”

‘Roemenen zijn gek op McDonald’s’

Een coupé verder zit de Roemeense Turcanu Dragos (27), met een stralend gezicht. Dragos heeft zojuist zijn steward-examen voor Wizz Air in Boedapest gehaald, vertelt hij vrolijk, en is nu onderweg naar zijn familie in Roemenië. Dragos begint te lachen als ik hem vertel over het vleesreclameverbod. “Dat moeten ze in Roemenië niet proberen. Dan ontketen je een revolutie hier. Roemenen zijn gek op McDonald’s en KFC.”

Dragos zegt dat hij vergeleken met zijn vrienden vooruitstrevend over klimaatverandering denkt. Zij hebben allemaal een hekel aan elektrische auto’s. “Die maken geen geluid, zouden niet stoer zijn, en ook aerodynamisch vaak suf gevormd zijn.” De gemiddelde Roemeen is opgegroeid met benzineauto’s, verzekert hij me, en die wil niet veranderen. “Ik ben het niet met ze eens. Het zou denk ik goed zijn als we elektrisch gaan rijden. Ja: batterijen zijn ook schadelijk voor het milieu, maar een stuk minder erg dan verbrandingsmotoren.”

Turcanu Dragos Beeld Maarten van Gestel

De afgelopen zomer werd Dragos zelf met zijn neus op de feiten van klimaatverandering gedrukt, zegt hij. Het was 42 graden in Roemenië. “Vroeger was het ’s zomers altijd 30 graden. Nu was het zo heet dat ik amper kon ademen, amper kon functioneren als mens.” Hij heeft het overleefd, zegt hij, gelukkig, maar dan ook echt puur bij gratie van de airconditioner, die continu stond te blazen.

Hoe kijkt hij naar zijn gedroomde baan als steward voor Whizz Air, gezien de uitstoot van vliegen? Even lacht Dragos nerveus. ‘Vliegschaamte’, een term die de laatste jaren in Nederland opdook, heeft hij in Roemenië nog niet gehoord. “Misschien komt dat nog wel overgewaaid.” Zelf houdt hij van reizen, vandaar dat hij deze baan wil. “Ik hou alleen niet van de warmte. Maar gelukkig is het koud in de lucht. In vliegtuigen zit altijd airconditioning.”

