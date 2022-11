Vandaag spant het erom. Eindigt de klimaattop in een kater of in vreugde?

De ene VN-klimaattop is de andere niet, maar een onderdeel zal vrijdag in Egypte nauwelijks verschillen van vorige de edities in Glasgow, Madrid en Katowice. In de laatste ronde komt het erop aan. Na een rustige aanloop moeten de onderhandelaars ijveren om eruit te slepen wat erin zit, voor hun land of belangengroep. Na drukte op de top oogt een slotdag als vrijdag meestal rustig. Maar schijn bedriegt. Kopstukken zitten achter gesloten deuren. Ze praten als Brugman, om hun speerpunten te promoten.

De afgelopen week stelden onderhandelaars voorlopige teksten op, die moeten leiden tot afspraken over het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden en het vergoeden van klimaatschade aan armere, kwetsbare (ei)landen. Bij die teksten, lange lappen vol jargon waar alleen klimaatexperts de crux van snappen geldt: The devil is in the detail. Elke komma en punt is van belang. Komt er ‘moeten’, ‘beogen’ of ‘ijveren voor’ in de slottekst te staan? Dat bepaalt of en hoe hard leiders voor het klimaat aan de bak moeten, als ze weer thuiskomen uit Sharm-el-Sheikh.

Bouwsteen voor de volgende top

Milieugroepen, activisten en lobbygroepen van de fossiele industrie proberen zich in de finale fase van de VN-klimaattop zo veel mogelijk tegen de onderhandeling aan te bemoeien. Welk jaartal komt er in beeld voor het uitfaseren van kolen, aardgas en olie? Wat ze daarover in Egypte bekokstoven is leidend voor de business case en winsten die energiebedrijven kunnen gaan maken.

Meestal wordt het laat. Heel laat. Nachtwerk. Op de laatste dag van de top zijn wallen onder de ogen van deelnemers vaste prik. Op de banken en stoelen in gangen en zalen hangen mensen rond. Moe. Er is spanning in de lucht. Zitten er nog addertjes onder het gras? Trekken essentiële landen zoals China of India te elfder ure hun handen af van afspraken? Of lukt het de landen in de finale rondes nog om een verrassend positieve belofte toe te voegen aan de slotakkoorden? Dat is niet alleen belangrijk voor de vreugde of kater die de klimaattop op de korte termijn oplevert. De slottekst geldt als bouwsteen voor de volgende top, volgend jaar in Qatar.

Trouw-verslaggever Maarten van Gestel doet vanuit Sharm-el-Sheikh verslag van de VN-klimaattop, de zogeheten COP27. Lees hier alle verhalen over de onderhandelingen en de grote thema’s in Egypte.