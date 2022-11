Rutte op de klimaattop: Landen moeten sneller hun beloftes nakomen

“Met de voet op het gaspedaal zijn we op weg naar de klimaathel”, zei VN-chef António Guterres op de klimaattop van de Verenigde Naties in Egypte. Het gaat niet snel genoeg, waarschuwde voormalig vice-president van de Verenigde Staten Al Gore over het mondiale klimaatbeleid.

Ook premier Mark Rutte vindt dat de wereld ernstig achterligt op de klimaatdoelen van Parijs. “De actie die we tot dusver hebben ondernomen, is veel te weinig, veel te laat”, zei Rutte maandag in zijn toespraak in Sharm-el-Sheik.

Meer solidariteit

Kwetsbare landen maken zich terecht zorgen over de schade veroorzaakt door emissies van andere landen, benadrukte Rutte. “Het Afrikaanse continent bevindt zich in de frontlinie van een klimaatnoodsituatie die het niet heeft veroorzaakt.” Afrikaanse landen hebben daarom recht op meer solidariteit, vindt de premier.

Maar tijdens zijn bezoek aan Egypte waarschuwde Rutte er ook voor om geen nieuwe klimaatplannen op oude klimaatplannen te gaan stapelen. Zorg eerst dat landen hun eerdere beloftes nakomen, was zijn boodschap.

Daarmee verwees hij naar de oproep om kwetsbare landen te gaan vergoeden voor de klimaatschade die ze nu al ondervinden. Als voorzitter van de klimaattop vraagt Egypte daar deze twee weken aandacht voor.

Rutte noemde dat eerder op de dag een gevoelige discussie. Hij wil dat veel landen eerst maar gaan zorgen dat ze hun uitstoot van broeikasgassen beperken. De wereld ligt namelijk niet op koers om de opwarming tot 2 graden Celsius te beperken, en liefst tot 1,5 graad.

Ook zijn rijke landen hun belofte om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen niet nagekomen. Met dat geld kunnen ontwikkelingslanden bijvoorbeeld dijken bouwen en hun uitstoot terugdringen.

Nederland verhoogt de bijdrage aan dat fonds van 1,2 naar 1,8 miljard euro in 2025, zegt Rutte. Daarmee levert Nederland volgens hem een eerlijk aandeel.

Bij die discussie over een mogelijke vergoeding voor klimaatschade wordt bijvoorbeeld naar de verwoestende overstromingen in Pakistan gewezen. De schade bedraagt 40 miljard dollar en miljoenen mensen zijn gevlucht voor het water.

Geopolitieke spanningen

Vooraf zei het kabinet te verwachten dat de onderhandelingen in Egypte moeizaam zullen verlopen, vanwege de geopolitieke spanningen door de oorlog in Oekraïne en door de slechte relatie tussen China en de Verenigde Staten.

Maar Rutte zei maandag ‘gematigd optimistisch’ te zijn over de uitkomst van de klimaattop, afgaande op de gesprekken die hij heeft gehad. Hij verwacht dat China, als tweede economie van de wereld, meer gaat doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Gezien de belangen is het onmogelijk voor China om dat níet te doen, zei Rutte.

De wereld is veranderd sinds Glasgow

Ook Nederland behoort tot de landen die eerdere toezeggingen niet volledig is nagekomen. Zo zet het geen dikke streep door de financiële steun voor bedrijven die fossiele energieprojecten aanleggen in het buitenland. Dat schaadt de geloofwaardigheid van Nederland in Egypte, zeggen milieuorganisaties.

Daarover zei Rutte in Egypte dat de wereld sinds de top van vorig jaar in Glasgow is veranderd door de oorlog in Oekraïne. Nederland moet zijn eigen energieveiligheid bewaken en kan niet zomaar stoppen met fossiele brandstoffen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van steenkolen in Nederlandse elektriciteitscentrales. Dat is nu onvermijdelijk, vindt Rutte.

In Egypte spreekt de premier met landen zoals Oman en Namibië over samenwerking op het gebied van groen waterstofgas. Verder ziet Nederland economische kansen door landen te helpen zich te verweren tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen.

