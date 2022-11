Of de Roemeense overheid iets tegen klimaatverandering doet? ‘Ze geven er niets om’

Of klimaatverandering een probleem is in Roemenië? “De zomers zijn warmer, de winters zijn warmer, en het regent minder”, zegt jonge brandweerman Druló Marios Alexandru (21), zittend op een bankje voor de McDonald’s op treinstation Boekarest Noord. Hoe het komt dat het minder regent? “Sommige mensen zeggen dat het raketten van wetenschappers zijn, die ze naar de wolken schieten om de regen te stoppen.” Regen is slecht voor sommige gewassen, zoals zonnebloemen, legt Alexandru uit, en daarom zouden mensen mogelijk willen ingrijpen. “Persoonlijk geloof ik deze theorie niet. Maar sommige mensen om me heen wel.”

Onderweg naar de klimaattop in Egypte heb ik een paar uur rond het treinstation van Boekarest te overbruggen. De Roemenen die ik hier spreek over klimaatverandering, merken allemaal het warmere weer. “Ik ben geboren in oktober”, zegt Oana Baltaret (31), die wacht op de trein naar haar geboortedorp om voor haar dementerende vader te zorgen. “Vroeger was er altijd sneeuw in oktober. Nu is het november en schijnt de zon.”

Wat het meeste opvalt in de gesprekken, is het wantrouwen van Roemenen naar hun overheid om ook maar iets aan klimaatverandering te kunnen of willen doen. Ze zouden wel wat moeten doen, zegt brandweerman Alexandru, want de hitte bedreigt de oogst van sommige gewassen, zoals mais. “Maar ze doen helemaal niets.”

Druló Marios Alexandru op station Boekarest Noord. Beeld Maarten van Gestel

‘De planeet herstelt zich wel’

Vigil Baiev (45), eigenaar van een koffietentje niet ver van het station, vindt dat zijn ‘arme en corrupte’ land ‘grotere problemen’ kent dan het klimaatprobleem. Het zou hem, in zijn woorden, een leven lang kosten om die problemen allemaal op te sommen. Persoonlijk zou hij het niet erg vinden als de koude Roemeense winters voorgoed verdwijnen, lacht hij, terwijl hij een dubbele espresso maakt. “Dan ben ik de gelukkigste man op aarde.” Hij denkt dat klimaatverandering een probleem kan zijn, maar maakt zich geen zorgen om de planeet. “Die herstelt zich wel. Als het nodig is, spoelt ‘ie de mensheid gewoon door de plee.”

In de Roemeense overheid heeft Baiev geen vertrouwen, kijkend naar eventuele klimaatactie. “Ik werkte hiervoor in het restaurant van een vijfsterrenhotel. Daar kwam vaak een Roemeense senator. Ik zei altijd tegen de ober dat hij die senator in de gaten moest houden, omdat ‘ie altijd sigaren stal.” Het is toch ongelofelijk, zegt Baiev, duidelijk geagiteerd, dat een ‘fucking dief’ in zijn land de wetten maakt?

Oana Baltaret op treinstation Boekarest Noord Beeld Maarten van Gestel

Kerstbrood

Baltaret ziet onder jonge Roemenen langzaam wel iets meer bewustzijn over het klimaatprobleem ontstaan, zegt ze. “Zeker via series op Netflix.” Zelf keek ze onlangs ook een serie over het wereldwijde plasticprobleem. In het Verenigd Koninkrijk, waar Baltaret vijf jaar woonde, zag ze ook dat koffietentjes mensen aanspoorden om een eigen mok mee te nemen. Ze was zelf ook een tijdje veganist. “Maar als je tegen de gemiddelde Roemeen zegt dat ‘ie minder wegwerpplastic moet gebruiken of minder vlees moet eten, word je vooral nog voor gek uitgemaakt.”

Vroeger, zo legt Baltaret uit, leefden Roemenen duurzamer. “Ze hadden hun eigen dieren en verbouwden hun eigen voedsel.” Maar inmiddels kopen veel Roemenen bijna alles in de supermarkt, verpakt in milieubelastend plastic. “We hebben een traditioneel Roemeens kerstbrood, met zoete dingen erin. Vroeger bakte iedereen dat zelf, nu kopen zelfs de oude omaatjes dat in de supermarkt.” De overheid zou goed verdienen aan plasticfabrieken en recyclecentra, denkt ze, en dat vooral in stand willen houden.

Overigens zou de Roemeense overheid volgens Baltaret slechts beperkt iets aan het klimaatprobleem kunnen doen, zelfs als ze het zouden willen. “Ik geloof dat wereldwijd slechts een handjevol mensen écht aan de touwtjes trekken: de big people. Dat zijn enkele religieuzen en superrijken, zoals Elon Musk, en die hebben toch al plannen om naar een andere planeet te verkassen.”

