Met de trein naar de top in Egypte. ‘Wist je dat meer mensen doodgaan door zonnepanelen dan door kernenergie?’

Maarten van Gestel reist (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte. Hoe denken zijn medepassagiers over klimaatverandering? Als voorproefje, voor hij in de internationale trein stapt: het traject Utrecht-Nijmegen.

“Wist je dat er meer mensen doodgaan door zonnepanelen dan door kernenergie?” Aan het woord is Monte Marc (23), in de trein tussen Ede-Wageningen en Arnhem. “Echt”, legt hij uit. “Bij het installeren vallen zonnepanelen soms naar beneden, daar sterven mensen aan.” Zelfde geldt voor de bouw van windmolens, zegt hij. Als je het uitrekent, redeneert hij, is kernenergie minder gevaarlijk. “Er ligt een onterecht taboe op. Het is de enige oplossing voor het klimaatprobleem.”

Tegenover Marc zit Jurre Spies (19), die een slok neemt uit een blikje energydrink. Marc had wel iets over een klimaattop gehoord, Spies niet. Hij probeert sowieso het nieuws over klimaat te vermijden. “Dat geldt eigenlijk voor al het nieuws.” Er zijn zoveel dingen in de wereld om in de gaten te houden, zegt hij. “Ik heb gemerkt dat het me niet positief beïnvloedt.” Daarnaast, denkt hij, zijn ‘landen als Nederland’ al actief genoeg bezig met de aanpak van het klimaatprobleem. “Derdewereldlanden moeten meer doen, die verbranden nog hout en kolen.”

Afrika staat centraal

Hoe kijken Europeanen naar klimaatverandering? Op weg naar de klimaattop in Egypte vraag ik het medetreinreizigers. Afrika staat centraal tijdens de top. Het continent krijgt harde klimaatklappen. Terwijl het – anders dan Spies suggereert – op wereldschaal nauwelijks broeikasgassen uitstoot.

De trein in Nederland lijkt een geschikt laboratorium voor een steekproef over hoe verschillend Nederlanders over het klimaat denken. Zo snapt student grafisch ontwerp Koen van der Sluis (17) juist weer niet waarom wereldleiders op zo’n klimaattop eindeloos praten, in plaats van harde besluiten te nemen die morgen ingaan. “Verbied benzineauto’s gewoon. Dan schiet het op.”

In gevaar door een stijgende zeespiegel

In een andere coupé kijkt Maneesha de Silva (31) uit Sri Lanka naar het voorbijrazende Nederlandse landschap. Hij uit zijn zorgen over het eiland waar hij vandaan komt, dat door de stijgende zeespiegel gevaar loopt. “Soms maak ik me zorgen over mijn familie daar.” Enerzijds hoopt hij dat zijn land zich met beperkte middelen kan beschermen. Anderzijds wijst hij met twee duimen naar beneden in antwoord op de vraag of hij optimistisch of pessimistisch is over de toekomst van zijn thuisland.

Als toekomstige klimaatvluchteling in Nederland blijven lijkt hem trouwens ook niet ideaal. “De winters zijn zo koud hier.” Of regeringsleiders op die klimaattop tot elkaar kunnen komen, weet hij niet, maar hij hoopt er wel op.

‘Iedereen moet wat doen’

“De natuur blijft wel in balans”, zegt Sabien de Pagter (30). “Wij alleen niet.” De biologiedocent uit Noord-Limburg zegt dat haar provincie al onder water stond. Ze wist niet van de klimaattop, maar lijkt enigszins opgelucht dat bijna tweehonderd landen weer over het klimaat gaan praten. “Iedereen moet wat doen. Ik geef mijn leerlingen les over duurzame huizen en de impact van vlees. Maar je kan niet van burgers verwachten dat zij de oplossing voor dit probleem weten. Dat moeten onze overheden regelen.”

Eenmaal uitgestapt – Nijmegen is helaas bereikt voordat het gesprek is afgelopen – wil ze nog iets toevoegen. Dat regeringsleiders in Egypte ongetwijfeld met mooie beloftes komen, maar dat ze die wel moeten nakomen. “In het onderwijs zeggen we: je moet doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.”

