Het ging onlangs al zes keer gruwelijk mis in Afrika

“We zitten op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet vol op het gaspedaal”, sprak VN-baas António Guterres de wereld in Sharm-el-Sheikh toe in zijn meest alarmerende klimaatspeech tot nu toe. Voor sommige landen wordt die ‘klimaathel’ nu al werkelijkheid, vooral op het Afrikaanse continent. Op de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties dit jaar staan deze kwetsbare landen centraal.

De klappen die Afrika krijgt door het klimaatprobleem worden deels veroorzaakt door de historisch hoge uitstoot van rijke industrielanden. Afrika is slechts verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde uitstoot. Ontwikkelingslanden eisen in Egypte daarom een nieuw fonds klimaatschade te compenseren, maar rijke landen zijn zeer terughoudend, uit angst om een blanco cheque te tekenen.

Hoe ziet die klimaatschade in Afrikaanse landen er concreet uit? En is ze eigenlijk wel in dollars uit te drukken? Zes voorbeelden op een rij, die slechts een greep zijn uit de klimaatrampen op het continent.

Droogte en honger in Somalië

Eén miljoen mensen in Somalië moesten sinds het begin van dit jaar hun huis ontvluchtten, vanwege de ergste droogtes in veertig jaar tijd. Veel Afrikaanse landen merken de gevolgen van klimaatverandering aan mislukte of onvoorspelbare regenseizoenen en toenemende, extremere droogtes. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam noemt Somalië misschien wel de ‘ergste’ klimaathotspot ter wereld; geen land in de wereld moest de laatste twintig jaar vaker een beroep doen op de Verenigde Naties vanwege de gevolgen van extreem weer.

Recentelijk stierven zo’n drie miljoen stuks vee in het land vanwege de gevolgen van droogte, dieren waarvan veel Somaliërs afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Ook oogsten mislukken, de graanoogst ligt tot 60 procent lager dan normaal, na twee heel droge jaren. Gevolg is dat 3,5 miljoen Somaliërs in 2021 in acute honger leefden, zeshonderdduizend meer dan vijf jaar daarvoor.

‘Jaren van economische moeilijkheden, bestaande conflicten, en een groeiende geldschuld aan andere landen maken het voor de overheid moeilijk zich te wapenen tegen klimaatrampen’, schrijft Oxfam in het rapport Hunger in a Heating World. Door klimaatverandering wordt de tijd tussen extreme droogtes steeds korter. ‘Voor de bevolking wordt het zo steeds moeilijker zich voor te bereiden op de volgende klimaatschok.’

Overstromingen in Zuid-Afrika

De overstromingen van april dit jaar waren ‘de grootste tragedie die we ooit hebben gezien’, volgens de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Extreme regen trof de oostkust van de provincies Oost-Kaap en Kwazulu-Natal. In eThekwini, de grootstedelijke gemeente waarin Zuid-Afrika’s derde grootste stad Durban ligt, stierven minstens 435 mensen. Ruim 40.000 inwoners werden getroffen, 12.000 huizen raakten verwoest.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten waarschuwden inwoners voor het extreme weer. Maar onderzoekers van het World Weather Attribution, waarvan ook het Nederlandse KNMI deel uitmaakt, leggen uit dat het op het Afrikaanse continent vaak niet lukt iedereen te bereiken. Daardoor raakt klimaatverandering gemarginaliseerde groepen en basale nederzettingen in Afrika extra hard, schrijven de onderzoekers in een rapport over de overstromingen in Zuid-Afrika, die ze op basis van onderzoek (deels) aan klimaatverandering toeschrijven.

Conflicten tussen mensen en hongerige olifanten in Gabon

Beeld Bart Friso

De gevolgen van klimaatverandering zetten ook de verhouding tussen mensen en dieren op scherp. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) beschrijft hoe dieren, zoals olifanten en woestijnleeuwen, in Afrikaanse landen steeds vaker uit hun natuurlijke habitat gedreven worden gedreven door een gebrek aan voedsel of drinkwater. Dat is niet alleen erg voor de dieren zelf, maar ook voor de mensen met wie ze in conflict kunnen raken.

Een voorbeeld is Gabon, waar twee derde van de wereldwijde populatie bosolifanten leeft, die vooral gras, bladeren en fruit eten. “Al ruim dertig jaar wordt in Centraal Gabon onderzoek gedaan naar de dieren”, zegt Nathalie van Koot van WWF. “Daaruit blijkt dat ze inmiddels 81 procent minder fruit eten.”

Een combinatie van warmere nachten en minder regen zorgt ervoor dat het fruit niet meer op een ‘natuurlijke’ manier groeit. Gabonese dorpen krijgen daardoor vaker kuddes hongerige olifanten langs die ’s nachts op zoek gaan naar voedsel. “Sommige oudere inwoners vertellen dat ze vroeger nooit een olifant zagen, maar tegenwoordig wel.”

De olifanten, waarvan sommige ‘heel mager’ zijn, proberen in de tuintjes van mensen bananen of mango’s te eten. Dorpelingen proberen ze dan weg te jagen, maar een groep van zes olifanten kan een akkertje compleet vertrappen.

Hittegolven en bosbranden in Marokko, Tunesië en Algerije

Hittegolven en recordtemperaturen teisterden in de zomer van 2021 Noord-Afrika. Voor Tunesië was het de heetste zomer sinds 1950. In de stad Tozeur steeg het kwik tot 49,9 graden Celsius , in de stad Kairouan zelfs tot 50,3 graden.

Het hete weer en de droogte zorgen voor een piek in het aantal bosbranden in elk van de drie landen. ‘De combinatie van hoge temperaturen en verminderde regenval zorgt er voor dat deze branden zich snel uitbreiden’, schrijft de World Meteorological Organization (WMO).

Algerije had in de zomer van 2021 te maken met meer dan zestig bosbranden, waarbij meer dan negentig mensen omkwamen. In de regio rondom de stad Tizi-Ouzou verschroeide 40.000 hectare, waarbij 5000 hectare aan fruitbomen verloren gingen en 19.000 stuks vee omkwamen.

Tropische stormen in Madagascar

Door klimaatverandering nemen weersextremen wereldwijd toe, waaronder tropische cyclonen en orkanen. Voor een land als Madagascar, dat toch al kampte met hongersnood door de aanhoudende droogte, heeft dit grote gevolgen. In januari en februari werd Madagaskar getroffen door drie cyclonen, waaronder de storm Batsirai, die 120 mensen doodde. De huizen van ruim 124.00 mensen werden verwoest of beschadigd en nog eens 30.000 mensen moesten hun woongebied ontvluchten.

Wouter Booij van Unicef legt uit dat de klimaatschade aan Madagascar nadrukkelijk kinderen in het land in gevaar brengt. Van de 28 miljoen inwoners van het land is de helft kind. Op lange termijn wacht hen mede door de gevolgen van klimaatverandering een slechte gezondheid, achterstanden in hun ontwikkeling en een bedreigde leefomgeving. “Terwijl juist een sterke generatie kinderen nodig is om een duurzamere en betere toekomst op te bouwen.” Unicef probeert samen met andere ontwikkelingsorganisaties twintig dorpen in het zuiden van Madagascar ‘klimaatslim’ te maken, maar ziet ook dat er meer nodig is om het land van klimaatschade te behoeden.

Verlies van cultuur in Kameroen

In de discussie tussen landen over klimaatschade gaat het vooral over geld. Gebouwen, wegen en infrastructuur raken verwoest, wie moet dat betalen? Maar veel pijn is moeilijk in geld uit te drukken, benadrukt de Loss & Damage Callaboration, een samenwerkingsverband dat zijn pijlen richt op niet-economische klimaatschade.

Paul Lodry Dongmo (27) van de Loss & Damage Youth Coalition vertelt hoe hij noodgedwongen zijn dorp in Kameroen moest verruilen voor de stad. Hij komt uit Mfueng, dat hij beschrijft als een ‘prachtig dorp waar vooral boeren wonen, zoals mijn familie’. De inwoners verbouwen mais, pinda’s en bonen. “Omdat we geen waterleiding hebben, zijn we afhankelijk van regenwater voor drinkwater en het besproeien van het land.” Het gezin van Dongmo verkocht de gewassen op een lokale markt, wat het gezin in levensonderhoud voorzag.

In 2019, zo vertelt Dongmo, begon de rivier van het dorp op te drogen, en zo ook de gewassen. De naam van de rivier was Ndou Dem, wat ‘de rivier van God’ betekent. Binnen twee jaar was de rivier compleet weg, mede doordat de regenval in Kameroen door klimaatverandering afneemt. Dongmo’s ouders voelden zich gedwongen hem het dorp uit te sturen om de crisis en honger te ontlopen. Met andere jongeren vertrok Dongmo naar de stad.

“Het leven hier is zo anders dan in het dorp”, beschrijft Dongmo. “Ik heb mijn kennis van landbouw achter me moeten laten, een symbool van onze culturele identiteit.” Hij beschrijft dat de gebruiken van ‘ntio’ en ‘congres’ onderdeel uitmaakten van zijn dorpscultuur, waar jongeren advies van ouders en dorpsouders krijgen op basis van verhalen. Hoe meer tijd vergaat, hoe meer hij zijn moedertaal Yembo wordt vervangen door Frans en Engels, merkt Dongmo. “Ik zie mijn culturele wortels verdwijnen, net zoals ik de rivier zag verdwijnen.”

