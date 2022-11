Een stille klimaatramp: met de Oekraïne-oorlog is er een industrieland bijgekomen

Niet alleen burgers en militairen zijn slachtoffer van de Oekraïne-oorlog. De natuur en het klimaat hebben ernstig te lijden onder de strijd. In de eerste zeven maanden sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft de oorlog geleid tot zeker 100 miljoen ton CO 2 -uitstoot. Dat is grofweg evenveel als de hoeveelheid broeikasgas die Nederland in die periode de lucht inblies. Dat blijkt uit een studie die klimaatonderzoekers woensdag presenteerden op de klimaattop in Egypte.

“De uitstoot als gevolg van de oorlog is extra, het komt nog eens bovenop de emissies die landen toch al hebben”, zegt Lennard de Klerk, een Nederlandse milieu-expert die in Hongarije woont. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep die in samenwerking met de Oekraïense overheid in kaart bracht welke schade de oorlog aan het klimaat toebrengt.

Het grootste deel (50 procent) van de berekende broeikasgassen komt van het herstel dat nodig is, omdat gebouwen en infrastructuur verwoest zijn. Daarna ontstaat de meeste klimaatschade door branden, als gevolg van de oorlog. Ongeveer 30 procent van de uitstoot is te wijten aan de methaanlekkages, nadat de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 werden gesaboteerd, mogelijk door Rusland.

Tanks, gevechtsvliegtuigen

De inzet van tanks, gevechtsvliegtuigen en -schepen en oorlogstrucks dragen in wat geringere mate ook bij aan de emissies, omdat ze diesel en kerosine slurpen. Ook wapens stoten CO 2 uit. Het transport van mensen die op de vlucht sloegen door de oorlog is slechts een zeer beperkt deel.

“Terwijl de wereld worstelt om broeikasgassen drastisch te beperken om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius, maken de extra emissies door de oorlog het nog moeilijker om de doelen van het Parijs-akkoord te bereiken”, aldus de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de klimaatschade als gevolg van oorlog meestal over het hoofd gezien wordt.

Nog een industrieland erbij

In het verleden was hier zelden tot nooit aandacht voor. De Klerk: “Wat meespeelt is dat lucht- en scheepvaart buiten de Parijse klimaatdoelen vallen.” De uitstoot blijft bovendien buiten alle nationale registers van broeikasgas, omdat strijdkrachten elders bommen laten inslaan en met tanks oprukken.

De Klerk: “De klimaatschade door oorlog is een grijs gebied, maar de emissies zijn een feit.” In het geval van de Russische oorlog is het klimaateffect ‘significant’. Het is alsof er nog eens een industrieland in de wereld is bijgekomen, aldus de onderzoekers. Dat is een zorgelijke boodschap op de klimaattop in Sharm-el Sheikh.

Wereldleiders stelden daar maandag en dinsdag in een marathonsessie van toespraken al vast dat de wereld totaal niet op koers ligt voor de Parijse klimaatdoelen. Zonder een scherpe daling van emissies stevent de aarde af op een klimaatcatastrofe, aldus het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC. Hoe langer de Russische agressie en de militaire verdediging daartegen voortduurt, hoe meer klimaatmaatregelen de wereld moet nemen.

Tanks walsen natuurgebied plat

Behalve extra opwarming door uitgestoten broeikasgas leidt de oorlog ook tot natuurschade. Tanks walsen natuurgebied plat. Branden vernietigen bos. ‘Een ecologische catastrofe’, noemde de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova dat eerder al. Zij wil dat Rusland niet alleen wordt aangeklaagd voor het veroorzaken van een humanitaire ramp, maar ook voor alle natuurschade. Milieuwetenschappers verzamelen bewijsstukken die in later stadium aantonen dat Rusland schuldig is aan grootschalige vernietiging en verontreiniging van natuur.

‘Ecocide’ noemen milieubeschermers deze vorm van misdaad tegen de natuur. In het recht is steeds meer aandacht voor misdaden die (behalve mensen) de natuur treffen. Of een agressor als Rusland daarvoor verantwoordelijk te houden is, moet blijken.

