Een halve graad extra opwarming lijkt weinig, maar de gevolgen zijn rampzalig

Een halve graad meer maakt al veel uit

Het lijkt weinig, 0,5 graden extra opwarming. Maar het verschil voor de leefomstandigheden tussen 1,5 graden en 2 graden is al aanzienlijk. Het wetenschappelijke klimaatpanel IPCC heeft dat in 2018 in kaart gebracht. De uitkomsten waren al zo schokkend, dat sindsdien de druk is toegenomen om de opwarming tot 1,5 graden te beperken, terwijl voorheen nog 2 graden als mogelijke grens werd beschouwd.

Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat de zeespiegel bij 1,5 graden opwarming in 2100 met 40 centimeter is gestegen, bij 2 graden met 50 centimeter. Periodes van abnormale warmte nemen met 17 dagen toe bij 1,5 graden, ze duren 35 dagen langer bij 2 graden. Een gemiddelde droogteperiode duurt 2 maanden langer bij 1,5 graden maar 4 maanden langer bij 2 graden.

Bij 1,5 graden zal er één keer in de 100 jaar geen Noordpoolijs zijn, bij 2 graden komt dat eens in de 10 jaar voor. Hittegolven zullen vaker toeslaan. Bij 1,5 graden krijgt 14 procent van de wereldbevolking elke vijf jaar met minstens één extreme hittegolf te maken. Wordt het 2 graden warmer, dan is dat 37 procent. Bij 1,5 graden hebben in 2055 al 28 miljoen inwoners van kustgebieden te maken met overstromingen. Met 2 graden worden dat er 30 miljoen.

Natuur en ecosystemen krijgen zware klappen

De koraalriffen sterven bij 2 graden warmer bijna helemaal uit. Blijft het bij 1,5 graden dan zou een kwart nog te redden zijn. Koralen zijn niet alleen mooi, ze vormen leefgebieden voor vele soorten, een broedplaats en beschutting tegen roofdieren. Maar koralen dienen ook als bescherming van de kust, bij stormen, omdat ze golfslag absorberen.

Volgens het ecologische zusje van het IPCC, het biodiversiteitspanel IPBES, worden nu een miljoen soorten planten en dieren op aarde met uitsterving bedreigd. Het is lastig wetenschappelijk vast te stellen welk aandeel klimaatverandering hierin heeft en wat bijvoorbeeld ontbossing, landbouw en visserij voor gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Het IPBES schat dat opwarming 10 tot 14 procent bijdraagt aan verlies van soorten.

De aarde wordt minder leefbaar voor mensen

Mislukte oogsten, verzilting van landbouwgrond: voor de voedselvoorziening in de wereld is het duidelijk dat opwarming stabiele oogsten onzekerder maakt. Hoe de gevolgen precies zijn bij een warmere planeet, is erg ingewikkeld onderzoek. Het KNMI heeft onlangs meegewerkt aan een eerste internationaal onderzoek om daar inzicht in te krijgen. De studie kijkt naar de graanhandel bij 2 graden opwarming. Verrassend misschien: de graanopbrengsten zijn dan hoger. Maar de voedselonzekerheid neemt tegelijkertijd toe. Met name graanimporterende ontwikkelingslanden zijn de dupe. Dicht bij de evenaar, in Afrika en Azië nemen de gemiddelde opbrengsten af, noordelijk nemen ze toe.

Voor de consument mondt die onbalans uit in hogere prijzen. Door slechte oogsten, watertekort en toename in extreem weer zullen meer mensen wegtrekken om elders te gaan wonen. Ook dat effect is lastig te voorspellen. De Wereldbank heeft daar wel onderzoek naar gedaan. In 2050 zullen 216 miljoen mensen in zes regio’s noodgedwongen zijn verhuisd, als er weinig gebeurt aan opwarming. Maar ook in een gunstiger scenario slaan nog altijd zo’n 40 miljoen mensen op de vlucht naar beter leefbare gebieden.

