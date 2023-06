Abubakr en Romaissa vonden elkaar in de moskee. ‘Moslims zijn onderdeel van Nederland. We dragen ons steentje bij’

De moskee is het tweede huis van Abubakr Akkari en Romaissa van der Blom. En de plek waar hun liefde ontstond. Tijdens een uitje op het strand spraken ze hun liefde naar elkaar uit. Binnen een week stelden ze beide families op de hoogte van hun trouw-wens.

Het had een gearrangeerd huwelijk kunnen zijn, grappen ze lachend. De dochter en de zoon van twee oprichters van de Rotterdamse moskee Centrum de Middenweg. De vaders van Romaissa van der Blom (19) en Abubakr Akkari (27) zijn goede vrienden die vroeger veel samen hebben gereisd. Ze stonden bovendien aan de wieg van de moskee die tien jaar geleden door hen werd opgericht, en die bekendstaat als ‘multi-etnisch en cultureel overstijgend.’ Van der Bloms moeder is voorzitter van het moskeebestuur, en Akkari is er naast vrijwilliger ook een van de imams.

Een gedroomde match dus. Toch was het geen gearrangeerd huwelijk maar bloeiende liefde. “Ik was heel nerveus om het aan mijn ouders te vertellen”, vertelt Van der Blom in hun gezellig ingerichte Rotterdamse bovenwoning, op loopafstand van de moskee. Op de kast prijkt hun huwelijksfoto. Her en der branden kaarsen. “Ik was bang dat ze mij te jong vonden om te trouwen.”

Dezelfde kijk op het leven

Door de vriendschap van hun vaders kwamen de twee elkaar weleens tegen. Maar ze leerden elkaar pas echt goed kennen tijdens de coronapandemie, toen ze als vrijwilligers bijna dagelijks te vinden waren in de moskee, die ze beschrijven als hun tweede thuis. “Daar observeerde ik hem: een nette, behulpzame en attente jongen, aardig en slim. En natuurlijk knap”, zegt Van der Blom lachend.

Akkari glimlacht verlegen en zegt: “Dat is wederzijds. Romaissa is niet alleen supermooi, ik heb in die periode ook gezien dat ze heel begripvol en beleefd is. We volgden samen trainingen voor vrijwilligers. Daarin merkte ik op dat ze dezelfde kijk op het leven heeft als ik. In veel bredere vorm dan ik bij anderen zie.”

Tijdens een uitje met de vrijwilligersgroep ’s avonds aan het strand, waar de zeevonk de golven een magische blauwe gloed gaf, spraken ze hun liefde naar elkaar uit. Binnen een week stelden ze beide families op de hoogte van hun trouw-wens. De zorgen die Van der Blom had vanwege haar jonge leeftijd, ze was nog geen achttien, bleken onterecht. Iedereen was erg opgetogen over het huwelijk dat aanstaande was.

Romaissa van der Blom en Abubakr Akkari in de moskee waar ze elkaar leerden kennen. ‘De moskee is een reflectie van hoe het er in het echt ook aan toegaat.’ Beeld Marwan Magroun

Door haar Nederlandse uiterlijk en achternaam en haar islamitische kleding wordt vaak aangenomen dat Van der Blom bekeerlinge is, maar de studente communicatie is een geboren moslima. Haar Nederlandse vader en half-Griekse moeder bekeerden zich beiden voordat ze trouwden en kinderen kregen. “Ik heb daar mijn hele leven, tot op de dag van vandaag, zo veel vragen over gehad. Het is nu gek als iemand er niet over begint!”, zegt ze lachend.

Tijdens hun laatste reis samen naar Jordanië, vanwaar ze ook een trip maakten naar de Palestijnse gebieden, werden ze om die reden urenlang vastgehouden aan de grens en verhoord. “De Israëliërs begrepen niet hoe het kon dat ik een geboren moslima ben, een Arabisch klinkende voornaam heb en Nederlandse ouders.”

Nederlander, Syriër, Palestijn én moslim

Akkari’s wortels liggen in Syrië, het land dat zijn ouders begin jaren negentig als politieke vluchtelingen verlieten. Verder terug stamt zijn familie af van het Palestijnse volk. “Mijn vader vond het belangrijk om mee te geven dat het een deel van onze identiteit is. Je bent Nederlander, Syriër, Palestijn en moslim. Al die dingen maken wie we zijn, benadrukte hij in de opvoeding.”

Het islamitisch geloof is de verbindende kern van al die identiteiten. De inhoud ervan kreeg hij vooral van zijn moeder mee. Zij las de kinderen islamitische verhalen voor, leerde hun Arabisch lezen en schrijven. Religie komt altijd eerst, vertelt Akkari, die bouwkundig ingenieur is. “Dus wanneer ik iets wil doen, stel ik mij bewust of onbewust eerst de vraag: doe ik dit volgens islamitische waarden?”

Hij krijgt op zijn werk, waar hij de enige moslim is, alle ruimte om zijn geloof te belijden. Zijn collega’s zijn altijd begripvol en open voor zijn islamitische levenswijze, waarover Akkari altijd graag praat. “Op vrijdag wijzen mijn collega’s mij er zelfs op dat het tijd is om naar de moskee te gaan.”

De balans tussen het wereldse en het religieuze en spirituele

Buiten het gezin van Romaissa van der Blom is de rest van haar familie niet met geloof bezig, maar het islamitische stel ontvangt veel begrip en liefde van haar niet-religieuze familie. “Bij ons huwelijksgebed vouwden ook zij hun handen open, dat was een mooi gebaar.”

Het koppel belijdt het geloof volgens wat Akkari noemt ‘de middenweg.’ “Daarmee bedoel ik niet de moskee Centrum de Middenweg, maar de balans tussen het wereldse en het religieuze en spirituele. We gaan niet in extremen mee, zijn niet te streng maar wel overtuigd van wat we doen.” Hij kijkt naar zijn vrouw en zegt: “Je mag me aanvullen maar ik denk dat we allebei op die manier ook naar de opvoeding van kinderen kijken.”

Van der Blom knikt bevestigend en zegt: “Ik zou bijvoorbeeld een kind nooit dwingen om een hoofddoek te dragen, dat is niet oké.”

Akkari: “Ik hoor weleens ouders tegen hun kinderen dicteren op welke manier zij moeten bidden. Alsof daar een heel strikte vorm voor is. Dat als je de handen iets te laag of te hoog houdt, het gebed dan mislukt zou zijn. Wij geloven daar niet in. Er moet ruimte zijn voor verschillende meningen en manieren. Het kunnen accepteren van verschillen is van essentieel belang voor onze jongeren, omdat ze deel uitmaken van een gemeenschap die vaak veel diverser is dan die van hun voorouders.”

‘Mijn grootste zorg is dat kinderen en jongeren afhankelijk worden van wat ze online te zien krijgen over hun geloof.’ Beeld Marwan Magroun

Die ruimte dreigt in gevaar te komen door algoritmes van het internet, zien de twee. In een onderzoek van I&O Research en Trouw onder jonge moslims gaven deelnemers aan met religieuze vragen eerder het internet te raadplegen dan dat ze naar de imam gaan.

Heel herkenbaar, zegt Akkari, hij maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “Ik ben imam geworden doordat de moskeegemeenschap mij kent en mij dat vertrouwen heeft geschonken. Dus zodra iemand met mij in gesprek gaat, weet diegene dat ik te vertrouwen ben. Online valt dat allemaal weg.”

Hij vervolgt: “Je ziet dat mensen online uitgroeien tot een soort imam die niet echt imam is, maar allerlei meningen deelt terwijl hij niet het vertrouwen heeft om die meningen te verkondigen. Zijn achterban bestaat uit mensen die een schijngemeenschap vormen. Het zijn vaak wel allemaal moslims, maar helaas zijn het meestal leken die proberen kennis op te doen.”

Met alleen theoretische kennis word je niet wijzer, vult zijn vrouw aan. “Om je als moslim te ontwikkelen en te groeien heb je niet alleen theoretische kennis nodig, maar ook een praktijk, een gemeenschap die je daarin begeleidt.”

Risico om religie verkeerd te begrijpen

Akkari: “Jongeren beginnen vaak met het kijken van onschuldige Youtube-filmpjes van influencers over de islam, en dat is prima. Maar mede door algoritmes kunnen ze eindigen bij filmpjes waarin iemand een extreme mening aan het verkondigen is die nergens op slaat. Mijn grootste zorg is dat kinderen en jongeren afhankelijk worden van wat ze online te zien krijgen over hun geloof. En dan denken: dit is de waarheid. Het risico is dat ze religie verkeerd gaan begrijpen, een verkeerde kant kiezen en er haat ontstaat. We moeten dat zien te voorkomen.”

Nederlandse moskeeën hebben daar een verantwoordelijkheid in, vinden de twee. In de toekomst zouden ze graag in de voetsporen van hun ouders treden en een gemeenschap zoals Centrum de Middenweg oprichten. “We moeten ervoor zorgen dat mensen het vertrouwen krijgen om met imams en moskeeën te spreken over dat soort onderwerpen. De online wereld biedt juist ook mogelijkheden om te laten zien: we zijn er voor jou, kom bij ons langs.”

Veel moslims zien de moskee als een heilige plek en vinden dat ze zich daar heilig moeten gedragen, ziet Akkari. Dat zorgt er juist voor dat jonge mensen niet volledig zichzelf kunnen zijn.

“Wij hebben in onze moskee vanaf het begin heel duidelijk gemaakt: de moskee is een reflectie van hoe het er in het echt ook aan toegaat. Daarom is de strikte scheiding tussen mannen en vrouwen achterwege gelaten. Er vormt zich van nature een scheiding waarbij de mannen bij de mannen zitten en de vrouwen bij de vrouwen. Juist in de moskee leer je hoe je dit op een juiste manier kunt doen. Maar heilig zijn we niet. We erkennen dat we tekortkomingen hebben en stimuleren elkaar om daaraan te werken.”

Kickboksen met hoofddoek

Het jonge echtpaar, nu bijna twee jaar getrouwd, ziet hun ouders als grote inspiratie, en wil graag ook van betekenis zijn voor de gemeenschap. Niet alleen de islamitische, benadrukken ze. “Maar wel vanuit de islamitische gedachte het goede te doen voor een ander. Ik wil daarmee de islam normaliseren en heel graag laten zien: moslims zijn onderdeel van Nederland. We draaien overal in mee en dragen ons steentje bij.”

Van der Blom vult aan: “Ik leg altijd uit dat ik ben zoals alle andere vrouwen zonder hoofddoek. Ik rijd paard, ik ben een kickbokser, ik doe alles wat ik wil maar dan met een hoofddoek op, en binnen de islamitische richtlijnen. Zo probeer ik ook bewust met mijn studiegenoten over allerlei thema’s mee te praten om te laten zien: ik ben ook zoals jullie. Ik snap dat mensen vooroordelen hebben. Ik doe dan een handreiking om hun te laten zien dat die niet kloppen.”

Serie over jonge islamitische koppels Ze zijn jong, Nederlands en islamitisch. Wat houdt hen bezig? In deze serie ontmoeten Fotograaf des vaderlands Marwan Magroun en redacteur Somajeh Ghaeminia jonge islamitische stellen. Dit is deel 2.

