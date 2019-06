Zzp’ers zijn niet blij met verplichte verzekering: ‘Dit is een manier om zzp’ers in loondienst te duwen’

Het zijn slechts twee alinea’s in de twintig pagina’s tellende Kamerbrief over het pensioenakkoord. Maar de passage over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers doet veel stof opwaaien. Ondemocratisch en onbetaalbaar, heet het besluit al.

Het is onrust die is gestoeld op verkeerde aannames, zegt Tuur Elzinga van vakbond FNV. De vicevoorzitter voerde namens de bond de pensioenonderhandelingen en kwam met andere sociale partners tot de verplichte verzekering. Ondemocratisch? Absoluut niet, zegt Elzinga. De zzp-belangenclubs zaten weliswaar niet aan tafel, maar de FNV vertegenwoordigt 20.000 zzp’ers. Onbetaalbaar wordt de verzekering ook niet, stelt hij. “We hebben juist afgesproken dat het betaalbaar en toegankelijk wordt.”

Inkomensafhankelijk Concreet betekent dat dat verzekeraars een acceptatieplicht opgelegd krijgen. Ook wil de bond af van de soms wel honderden euro’s hoge verzekeringspremie. Als het aan de FNV ligt, is die straks inkomensafhankelijk. Hoe de verzekering er exact uit gaat zien, kan Elzinga nog niet zeggen. Sociale partners gaan met elkaar om tafel om de verdere invulling te bepalen. Voor de zomer van volgend jaar moet er een plan liggen. “We gaan daarvoor ook in gesprek met alle belangenbehartigers van zzp’ers.” Ik denk dat dit een manier is om zzp’ers duurder te maken en ze zo in loondienst te duwen Roos Wouters, De Werkvereniging Net even te laat, zegt Roos Wouters van De Werkvereniging, een belangenclub voor onder meer zzp’ers. Waarom zaten die belangenbehartigers er niet eerder bij? Wouters heeft er ‘totaal geen vertrouwen in’ dat de vakbonden daadwerkelijk kneden aan een toegankelijke en betaalbare verzekering voor zelfstandigen. “FNV heeft het altijd over zzp’ers die het sociale zekerheidsstelsel uithollen. Nu komen ze met een verplichte verzekering omdat ze het ons gunnen? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat dit een manier is om zzp’ers duurder te maken en ze zo in loondienst te duwen.” De Werkvereniging startte woensdag een petitie die inmiddels door bijna 8000 mensen is ondertekend. Dat wil overigens niet zeggen dat Wouters en andere zzp-verenigingen helemaal niks willen veranderen aan de lage verzekeringsgraad van zelfstandigen. Wouters: “Het hele stelsel moet op de schop als je wil dat zzp’ers niet worden opgezadeld met een flinke rekening. Alle werkenden moeten dan meebetalen aan zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering.” Voor Elzinga behoort ook die variant tot de mogelijkheden, net als een speciale zzp-verzekering, aldus de bestuurder.

