Zzp’ers profiteren beperkt van krappe arbeidsmarkt

Hij kent een eigenaar van huizen die afscheid moest nemen van haar vaste aannemer. “Want klussen van minder dan 10.000 euro neemt die wegens drukte niet meer aan.” Zzp-expert Pierre Spaninks merkte dat ook zijn eigen vaste schilder al maanden is volgeboekt. Vraag je het Spaninks, dan zegt hij: de zelfstandige ondernemer boert goed. Toch slagen zelfstandige ondernemers zonder personeel er zelden in te profiteren van de arbeidsmarkttekorten, concludeert marktanalist Intelligence Group.

Wat ook meespeelt, is dat zzp’ers vaak jonger zijn als ze starten, met minder ervaring is ook een minder hoog tarief gepast. Pierre Spaninks, zzp-expert

Uit het zogeheten Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek – dat elk kwartaal onder 4000 werkenden wordt afgenomen – blijkt dat slechts tien procent van de ondervraagde zzp’ers het onlangs aandurfde om zijn tarieven op te schroeven. Bijna driekwart bleef afgelopen jaar hetzelfde verdienen. Zeven procent ging er zelfs op achteruit. De reden? Marktanalist Eva van den Bremd van Intelligence Group kan het op basis van de huidige onderzoeksresultaten niet zeggen. “Dit is pas het eerste kwartaal dat we deze vragen aan zzp’ers hebben voorgelegd. De waarnemingen zijn onvoldoende om daar betrouwbare uitspraken over te doen.”

Wie zijn de ondervraagden Zzp-expert Spaninks vermoedt dat de onderzoeksresultaten te maken hebben met het soort zzp’ers dat is ondervraagd. Een zelfstandige aannemer die alleen voor consumenten werkt, kan zo de prijs omhoog gooien als zijn klantenbestand plots uitdijt. Maar wie een bouwbedrijf als klant heeft, moet maar net het geluk hebben dat hij nog wordt ingehuurd als zijn uurtarief hoger ligt. Wat ook meespeelt, is dat zzp’ers vaak jonger zijn als ze starten, zegt Spaninks. Met minder ervaring is ook een minder hoog tarief gepast. Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland, vult aan: “Grote bedrijven zijn nog steeds voorzichtig als het gaat om het inhuren van zelfstandigen.” Vanwege de crisis die nog vers in het geheugen ligt. En vanwege de trammelant dat het (per ongeluk) samenwerken met een schijnzelfstandige kan opleveren. Maar, nuanceert Post ook, het is voor zzp’ers niet altijd nodig om de tarieven op te krikken. “Ondernemers hebben nu meer opdrachten en meer werkzekerheid.” Het zijn ‘tendentieuze onderzoekjes’, die zzp’ers afschilderen als ‘de zielenpieten van de arbeidsmarkt’ Maarten Post, voorzitter van de Stichting ZZP Nederland De voorzitter heeft het dan ook een beetje gehad met de wat hij ‘tendentieuze onderzoekjes’ noemt die zzp’ers afschilderen als ‘de zielenpieten van de arbeidsmarkt’. Ja, in sommige branches hebben zelfstandigen het inderdaad nog steeds moeilijk. Neem de bezorgdiensten die moeten opboksen tegen het veel goedkopere Deliveroo. Maar over het algemeen boekt zijn achterban de laatste anderhalf jaar veel vaker winst.

Als het om vermogen gaat, doet de gemiddelde zzp’er het goed Het eigen vermogen van zzp’ers ligt bijna vijf keer zo hoog als dat van werknemers. De doorsnee zelfstandige zonder personeel bezit 101.000 euro­­, de werknemer gemiddeld 23.000 euro.