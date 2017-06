Zzp'er met middeninkomen heeft vaker pensioengat

Zzp'ers met een middeninkomen zijn het slechtst voorbereid op hun pensioen. Meer dan de helft van die groep zelfstandigen bouwt onvoldoende op om bij pensionering nog 70 procent van hun huidige inkomen over te houden. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de hoogleraren Kees Goudswaard en Koen Caminada, dat deze week is gepubliceerd in het tijdschrift ESB.

De onderzoekers kijken naar alle inkomensonderdelen die mensen bij hun pensionering kunnen verwachten, waaronder AOW, aanvullende collectieve pensioenen, vrijwillig eigen opgebouwd pensioen, spaargeld en vermogen in het eigen huis. Een goed pensioen definiëren zij als minimaal 70 procent van het bruto inkomen.

Van alle zzp'ers dreigt 43 procent die norm niet te halen, vergeleken met 31 procent als het gaat om werknemers in loondienst. Het verschil tussen beide groepen is het grootst bij de middeninkomens, huishoudens met een bruto inkomen tussen 32.100 euro en 53.599 euro per jaar. Bij lagere inkomens is het verschil klein. Dat komt doordat bij die categorie de AOW een groot deel van het pensioen vormt, en die uitkering is voor iedereen gelijk ongeacht het inkomen.

Volgens de onderzoekers is het verschil in pensioen tussen zzp'ers veel groter dan bij werknemers die doorgaans verplicht sparen via een collectief pensioenfonds. Opvallend is dat het gemiddelde pensioen van zzp'ers hoger is dan dat van werknemers - 36.255 euro om 34.547 euro per jaar. Daar staat tegenover dat de mediaan voor zzp'ers veel lager is. Dat betekent dat veel zzp'ers een laag pensioen hebben, terwijl het gemiddelde omhoog wordt getrokken door veel hogere pensioenen bij hogere inkomens. Bij werknemers is die variatie veel minder.

Spaargeld

Zzp'ers hebben ten opzichte van werknemers relatief meer zogeheten vrije besparingen, zoals spaargeld. De onderzoekers verklaren dit doordat zzp'ers waarschijnlijk geneigd zijn meer spaargeld aan te houden om slechtere jaren te kunnen opvangen. Als zij dit geld in pensioenproducten zouden stoppen, wordt die flexibiliteit veel minder. Ook sparen zzp'ers relatief meer via de eigen woning dan werknemers in loondienst.

Het verschil in opbouw is vooral groot in de ge­zond­heids­zorg

De onderzoekers hebben ook gekeken naar verschillende sectoren waarin werknemers en zzp'ers werkzaam zijn. Vooral in de gezondheidszorg is het verschil in pensioenopbouw groot. Een kwart van de werknemers bouwt in de zorg onvoldoende pensioen op, terwijl 48 procent van de zzp'ers daar tekort zou komen. Daar past wel de kanttekening bij dat zzp'ers in de zorg vaak meer verdienen dan werknemers in loondienst, en dat hogere inkomens in zijn algemeenheid minder vaak een pensioen van ten minste 70 procent van het inkomen halen.

Het onderzoek is voer voor de discussie die al jaren speelt rond een eventuele verplichte pensioenopbouw voor zzp'ers. De angst is dat veel zelfstandigen te weinig pensioen zullen opbouwen en daardoor na hun werkzame leven wellicht in financiële problemen kunnen komen. Binnen de Sociaal Economische Raad (Ser) wordt al enige tijd gewerkt aan een advies, dat mogelijk nog voor de zomer wordt gepubliceerd.

Lees ook: De overheid heeft niet veel aan de zzp’er