Zzp’er boert iets beter, maar verzekert zich niet

Tachtig procent van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Het grootste deel van deze onverzekerde zelfstandige ondernemers zonder personeel geeft aan dat zo’n verzekering te prijzig is. Dat blijkt uit vandaag verschenen publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek en kennisinstituut TNO.

De onderzoekers namen alleen de zzp’ers onder de loep, die leven van hun zelfstandige ondernemerschap en niet op andere baantjes terug kunnen vallen. Daarmee kwamen ze op zo’n 700.000 onverzekerde zelfstandigen. Het zijn cijfers die TNO-onderzoeker Wouter van der Torre niets verbazen. “In 2011 was het aantal onverzekerden met 77 procent niet veel lager.”

Wel opvallend, zegt Van der Torre, is dat zzp’ers sindsdien iets beter boeren. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal zzp’ers dat zijn financiële situatie als goed tot zeer goed bestempelt met negen procent. “Je zou verwachten dat ze zich dan sneller tegen ziekte verzekeren, maar we zien juist een lichte daling. Zelfs van de zzp’ers die het prima kunnen betalen, zegt 64 procent dat zo’n verzekering te duur is. Het is dus niet alleen een kwestie van niet kunnen, maar soms ook van niet willen.”

De pijn zit bij de vijftig procent van de zelfstandigen die minder dan 25.000 euro per jaar verdienen

Wel wat geregeld Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering werkelijk zo duur? Soms wel, zegt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars, een branchevereniging. “Maar dat hangt af van de dekking die je kiest en in welke omstandigheden je verkeert.” Het komt weleens voor dat een zelfstandige stukadoor van een jaar of veertig 800 euro per maand aan premie betaalt, zegt Koopman, maar de gemiddelde zzp’er is een stuk goedkoper uit. “Zzp’ers betaalden in 2015 maandelijks tussen de 185 en de 432 euro aan premie, blijkt uit onze gegevens. Dat is goedkoper dan de premie voor mensen in loondienst: een werknemer met een modaal inkomen die op 478 euro per maand zit. Alleen ziet die werknemer niet dat hij zoveel betaalt.” Dat zzp’ers soms meer premie betalen, komt volgens Koopman doordat ze vaak kiezen voor een uitgebreide dekking. Dat de meeste zelfstandigen niet bij een verzekeraar aankloppen, wil nog niet zeggen dat ze helemaal niets geregeld hebben. Zo’n 24 procent denkt het wel uit te kunnen zingen als hij ziek wordt, schrijven de onderzoekers. Nog eens 21 procent kan teren op het inkomen van zijn partner. De pijn zit bij de vijftig procent van de zelfstandigen die minder dan 25.000 euro per jaar verdienen. Zij hebben veelal minder spaargeld én minder rijke partners. De roep om een verplichte ar­beids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring voor zzp’ers klinkt dan ook luid

Alternatieven Maar ook zij hebben alternatieven. Een relatief goedkoop broodfonds bijvoorbeeld. Bevriende ondernemers zetten met zo’n fonds een kleinschalige verzekering op. Elk lid betaalt naar rato en als iemand ziek is, keert het fonds maximaal twee jaar uit, en wie stopt met zijn onderneming neemt zijn overgebleven tegoed gewoon mee. Het is een alternatief dat de afgelopen jaren flink aan populariteit heeft gewonnen. Maar met zo’n 13.000 leden zijn de broodfondsen nog een kleine speler in het veld. De roep om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers klinkt dan ook luid. Zeker vijf politieke partijen, waaronder formatiepartijen CDA en ChristenUnie, pleiten voor zo’n verplichting. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid riep in een begin dit jaar verschenen rapport op tot meer zekerheden voor flexwerkers. En in de Sociaal Economische Raad sturen vooral de vakbonden aan op een verplichte ver-zekering. Een slecht idee, stelt zzp-expert Pierre Spaninks. Omdat zzp’ers zelf hun risico’s wel kunnen inschatten en dekken, vermoedt hij. En omdat die verplichte verzekering een ‘nare insteek heeft’. “Iedereen die nu iets voorstelt, is er alleen maar op uit om zzp’ers duurder te maken.” Daarmee doelt Spaninks op de vakbonden en politici die stellen dat zzp’ers met hun lage tarieven concurreren met werknemers.

