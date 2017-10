Zwitsers dorpje mag gevonden goudstaven houden

Het goud werd in 2012 gevonden door twee gemeentearbeiders bij maai-werkzaamheden in een weiland. De staven, met een totaal gewicht van 2,6 kilo, waren in papier gewikkeld en zaten in een plastic tas. De twee arbeiders hielden de buit niet voor zichzelf en droegen het goud over aan de gemeente, hun werkgever.

Onder de Zwitserse wet mogen vinders hun vondst houden als de rechtmatige eigenaar zich niet binnen een termijn van vijf jaar heeft gemeld. Onderzoeken naar de herkomst van de staven leverden niets op. Een spoor leidde naar een Bosnische man wiens vingerafdrukken op de tas werden gevonden. Hij zat op het moment van de vondst in de gevangenis en bleek niets van doen te hebben met de inhoud van de tas. De goudstaven konden door de politie ook niet worden gelinkt aan een misdaad.

Vlak voor het verstrijken van de deadline van vijf jaar meldden zich vrijwel dagelijks enkele personen – letterlijke goudzoekers – in het gemeentehuis van Klingnau. Zij konden echter niet aantonen dat zij eigenaar van de staven waren.

Het goud, vijf jaar lang bewaard in het bureau gevonden voorwerpen van Klingnau, wordt vrijdag aan de gemeenteraad overgedragen. De twee arbeiders moeten het doen met een karig vindersloon. Volgens de gemeente hebben zij recht op tien procent van de waarde, 5000 francs per persoon.