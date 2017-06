Zwemmende robot gaat op inspectie in kerncentrale Fukushima

De robot, kleine zonnevis genaamd, is ontworpen door elektronicabedrijf Toshiba en academische onderzoekers en deze week getest. In de test in een laboratorium bij Tokio bewoog de kleine zonnevis zich succesvol door een model van de kernreactor, meldt de BBC.

Voorgangers hebben het begeven omdat ook voor hun systemen de ra­dio­ac­ti­vi­teit te sterk was

De kleine zonnevis is zo groot als een brood. © AFP

Bij een tsunami in 2011 werden grote delen van de Japanse kust verwoest. Meer dan 18.000 mensen kwamen om het leven. Ook de kerncentrale van Fukushima werd getroffen en sindsdien is er een enorm probleem met de radioactiviteit die nog altijd vrijkomt. De straling is op sommige plaatsen zo groot dat een mens binnen enkele seconden zou sterven.

Zelfs een robot als kleine zonnevis is niet veilig voor de straling. Voorgangers hebben het begeven, omdat ze bleven steken of omdat ook voor hun systemen de radioactiviteit te sterk was. Kleine zonnevis, ongeveer zo groot als een brood, is uitgerust met vier schroeven, lichten, camera’s en een stralingsmeter.

Onderzoekers bekijken de beelden en andere data die de robot doorstuurt. © AFP

Een team van onderzoekers kan de beelden en andere data die de kleine robot doorstuurt analyseren. Als het goed gaat, kunnen zij zien waar het gevaarlijkste radioactieve materiaal zich bevindt. Dan moet er nog een manier bedacht worden om dat te verwijderen. Volgende maand begint de missie van de kleine zonnevis.

