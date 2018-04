Zweedse dj Avicii plotsklaps overleden

"De familie is er kapot van en we vragen iedereen om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd." De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

De Zweedse artiest, die in het echt Tim Bergling heet, gaf al sinds 2016 geen optredens meer. Hij verraste destijds vriend en vijand met de mededeling dat hij niet meer op tournee wilde. In augustus van dat jaar draaide hij zijn laatste set op Ibiza.

Bergling had ge­zond­heids­pro­ble­men, onder meer door overmatig al­co­hol­ge­bruik.