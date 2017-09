Zweeds telecombedrijf kocht presidentsdochter om, met hulp uit Nederland

Als het Zweedse telecombedrijf Telia in 2007 via een Nederlandse dochteronderneming de Oezbeekse markt wil betreden, merkt de directie al snel dat goedkeuring van president Islom Karimov noodzakelijk is. De president is te bereiken via 'the Lady', blijkt uit e-mails in het corruptiedossier van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) over Telia. Brieven voor de president gaan 'door haar handen', schrijft een werknemer over Gulnara Karimova, de oudste en invloedrijke presidentsdochter.

Lees verder na de advertentie

Tien jaar later is Telia (voorheen TeliaSonera) schuldig bevonden aan omkoping in Oezbekistan en aan valsheid in geschrifte. Het raakt bijna een miljard dollar kwijt aan boetes en onteigeningen, maakte het Openbaar Ministerie donderdagavond bekend.

Volgens het meewerkende Amerikaanse ministerie van justitie is het een van de grootste schikkingen ooit getroffen met een onderneming in een corruptiezaak. Telia heeft bekend en betaalt Nederland 229 miljoen euro boete. Verder wordt 382 miljoen euro aan onterechte inkomsten afgepakt. In totaal betaalt Telia de Amerikaanse, Nederlandse en Zweedse autoriteiten 965 miljoen dollar, ofwel 806 miljoen euro.

Het geld liep via Rotterdam Drie Rotterdamse dochterondernemingen van Telia hebben Gulnara Karimova van 2007 tot 2010 voor 277 miljoen euro aan steekpenningen betaald, onder meer voor licenties en frequenties op de Oezbeekse telefoniemarkt. Sonera Holding BV, TeliaSonera UTA Holding BV en Telia Sonera Uzbek Telecom Holding BV gebruikten hiervoor de diensten van de Nederlandse financiële sector. Een discutabele aandelentransactie vond plaats onder toezicht van een Nederlandse notaris. Het geld stroomde naar de in Gibraltar gevestigde brievenbusfirma Takilant, met Karimova als begunstigde. De rechtbank van Amsterdam veroordeelde Takilant vorig jaar voor het medeplegen van omkoping en valsheid in geschrifte. De schikking beëindigt een ongelukkig hoofdstuk in Telia's geschiedenis Telia-topman Johan Dennelind "De schikking beëindigt een ongelukkig hoofdstuk in Telia's geschiedenis", zei Telia-topman Johan Dennelind in een verklaring. Sinds 2013 zijn een nieuw bestuur en management bezig de bedrijfscultuur te verbeteren en het vertrouwen terug te winnen, zegt hij. De financiële straf voor zijn bedrijf noemt hij een pijnlijke les voor wat er gebeurt als werknemers niet begrijpen hoe belangrijk het is om het juiste te doen. Maar klaar is het niet voor Telia: gisteren werden in Zweden de voormalige topman en twee andere managers aangeklaagd wegens corruptie. Eerder maakte het bedrijf bekend 1,2 miljard euro opzij te hebben gezet voor dit schandaal. Vorig jaar had het een omzet van 9,5 miljard euro.

Telecom-omkoping gebeurt vaker Het is de tweede schikking met een telecom-aanbieder wegens omkoping in Oezbekistan. In februari vorig jaar schikte Vimpelcom, gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, vanwege de betaling van 95 miljoen euro aan dezelfde presidentsdochter tussen 2006 en 2012. Vimpelcom betaalde Amerikaanse en Nederlandse aanklagers 664 miljoen euro, waarvan 355 miljoen euro aan Nederland. Dat onderzoek heeft volgens het Amerikaanse ministerie van justitie tot dusver 1,5 miljard euro opgeleverd aan wereldwijde boetes en onteigeningen. Bij het Vimpelcom-dossier waren het Nederlandse notariskantoor Houthoff Buruma en de trustdesk van ING betrokken. De onderzoeksgroep Transparency International greep de kwestie aan om kritiek te uiten: Nederland heeft te weinig zicht op ingewikkelde bedrijfsstructuren. De VS zijn betrokken bij de zaak-Telia, omdat de omkoopbetalingen ook via Amerikaanse bankrekeningen liepen. Aan het onderzoek werkten autoriteiten mee van onder meer Bermuda, de Kaaiman- en Maagdeneilanden, Cyprus, Hongkong en Ierland. De praktijken van Karimova en de telecombedrijven kwamen in 2012 aan het licht dankzij Scandinavische onderzoeksjournalisten. Karimova is actief in de telecom, maar ook in de luchtvaart, scheepvaart, cement, mode en farmacie Na een heerschappij van 25 jaar overleed de Oezbeekse president Karimov vorig jaar. Dochter Gulnara Karimova is in juni van dit jaar aangeklaagd in Oezbekistan voor verduistering van 2 miljard dollar. Ze was niet alleen actief in de telecom, maar ook in de luchtvaart, scheepvaart, cement, mode en farmacie, meldt het journalistieke onderzoeksplatform voor criminaliteit en corruptie OCCRP. Karimova investeerde haar geld onder meer in vastgoed. Ze had een penthouse in Hongkong en een Frans kasteel.