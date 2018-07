Zweden voor het eerst in 24 jaar bij beste acht na winst tegen Zwitserland

Het versloeg in de achtste finale Zwitserland met 1-0 en daardoor hoort het voor het eerst sinds 24 jaar bij de beste acht van het WK.

Daarmee heeft het de prestatie uit 1994 nog niet geëvenaard. Toen kwam Zweden tot de halve finale, waarin het werd uitgeschakeld door Brazilië. Zweden eindigde op het WK uiteindelijk als derde. Heel voorzichtig durft Zweden te dromen van een herhaling van die prestatie.

Dat doet het Scandinavische land zonder dat het echt een vedette heeft. Na het stoppen van Ibrahimovic twee jaar geleden ontstond er een leegte binnen de nationale ploeg. Jarenlang waren alle blikken - zowel van buiten als van binnen de ploeg - gericht op de spits die reikte tot de absolute wereldtop. Met een aanvaller van zo’n statuur in het elftal was het misschien ook wel logisch dat alles op hem was afgestemd.

Hecht team Maar tot veel succes had die aanpak niet geleid. Dat moest anders, besloot Andersson. Hij werd na het EK van 2016 – Zweden kwam tijdens dat toernooi niet verder dan de groepsfase – aangesteld als nieuwe bondscoach van de Zweden. Het Zweedse voetbalelftal moest niet meer volledig in dienst van een vedette spelen, maar moest juist een hecht team gaan vormen, was het oordeel van Andersson. Dat was daarnaast ook noodzakelijk, want na het stoppen van Ibrahimovic als international had Zweden simpelweg geen ster meer. Het hechte bouwwerk van Andersson bleef niet zonder resultaat. In de kwalificatiereeks voor het WK bleef Zweden Nederland voor en ook Italië bleek niet in staat de Zweedse tactiek te kraken. Ook op het WK is Zweden moeilijk te verslaan. Alleen Duitsland slaagde erin om van Zweden te winnen (2-1), al moest het daarvoor heel diep gaan. Van Zuid-Korea (1-0) en met name Mexico (0-3) won Zweden gemakkelijk, waardoor het als eerste eindigde in poule F.