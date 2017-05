Zweden staakt onderzoek naar Julian Assange in verkrachtingszaak

Assange werd niet aangeklaagd voor de verkrachting, maar moest zich melden voor verhoor.

Assange heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij de zaak, maar weigerde naar Zweden te komen. Hij is bang dat hij door Zweden zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar hangt hem vervolging boven het hoofd voor het lekken van duizenden geheime documenten van het Amerikaanse leger en overheid via WikiLeaks.

Assange zit daarom al sinds 2012 ondergedoken in de ambassade van Ecuador in Londen, om uitzetting naar Zweden te voorkomen. Ecuador heeft hem politiek asiel gegeven, maar de Britse regering wilde niet toestaan dat hij het land verlaat. Of Assange de ambassade nu wel zal verlaten, moet nog blijken.

De Zweedse aanklager heeft vooralsnog geen concrete reden gegeven voor het afbreken van het onderzoek.

Assange is in ieder geval blij met het besluit. Hij tweette, zonder enige toelichting, een vrolijke foto.

