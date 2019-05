Zweden heropent het onderzoek naar verkrachting door Julian Assange

Twee vrouwen beschuldigen Assange in Zweden van seksueel wangedrag, aanranding en verkrachting. Het zou zijn gebeurd op twee verschillende momenten in 2010. Assange heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. In 2017 stopten de Zweedse aanklagers het onderzoek naar hem, alleen de aanklacht tegen verkrachting is nog niet verjaard.

Wij zien dit als een kans voor Julian om zijn naam te zuiveren, stelt WikiLeaks in een reactie

Assange zit momenteel vast in Groot-Brittannië. De Britse autoriteiten haalden hem in april uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar had hij zich zeven jaar schuilgehouden, om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd. Hij was bang dat Zweden hem aan de Verenigde Staten zou uitleveren voor vermeende samenzwering tegen de overheid.

Hacking De Zweedse aanklager zegt dat de omstandigheden het mogelijk maken dat Assange nu wel wordt uitgeleverd aan Zweden, als het tot vervolging komt. “Ik zie op dit moment genoeg aanknopingspunten om het onderzoek te hervatten.” Assange werd door de Britse politie gearresteerd onder meer op basis van een uitleveringsverzoek van de VS. Daar wordt hij beschuldigd van deelname aan een hacking-complot met voormalig legeranalist Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten openbaar te maken. Mocht het zover komen, dan moeten volgens de Zweedse aanklager de Britse autoriteiten bepalen welk uitleveringsverzoek voorrang krijgt. Assange vreest uitlevering aan de VS en zou volgens zijn advocaat bereid zijn mee te werken aan het Zweedse onderzoek. “Er is veel politieke druk uitgeoefend op Zweden om deze zaak weer op te pakken”, stelt WikiLeaks in een reactie. “Wij zien dit als een kans voor Julian om zijn naam te zuiveren.”

